Trump et Poutine ne font qu'un sur la nouvelle couverture-choc du Time

Pour le deuxième mois consécutif, le magazine américain Time a élaboré une couverture percutante mettant en vedette Donald Trump, cette fois en fondant les portraits du président des États-Unis et de son homologue russe Vladimir Poutine en un seul.

Trump devient Poutine (et vice-versa) dans la nouvelle couverture percutante du Time https://t.co/8OFgt8M1wB pic.twitter.com/g908B7oWXB — TVA nouvelles (@tvanouvelles) 19 juillet 2018

L’époustouflante illustration, réalisée par l’artiste Nancy Burson, a pour but de «représenter ce moment particulier dans les Affaires étrangères américaines, après le récent sommet entre les deux hommes à Helsinki, en Finlande», a expliqué le Time dans un communiqué.

On y aperçoit les traits distinctifs du président américain, comme sa chevelure, ses lèvres et ses sourcils, se juxtaposant aux yeux clairs et au nez de Vladimir Poutine.

En plus de la couverture papier, le magazine a fabriqué une version animée dans laquelle les deux présidents se transforment en alternance, passant d’un portrait à l’autre.

Le mois dernier, alors que la séparation des familles immigrantes à la frontière américaine avec le Mexique faisait la manchette, le magazine avait utilisé la photo d’une jeune fille en pleurs devant un Trump menaçant. Au coin supérieur gauche, on pouvait lire «Bienvenue en Amérique».

L’iconique couverture avait obtenu un accueil très fort chez les lecteurs, mais une controverse a émergé quelques jours plus tard quand il a été démontré que la fillette hondurienne de 2 ans dans le cliché du photographe John Moore n’avait en réalité pas été séparée de sa mère à la frontière.

Trump sous le feu des critiques

Le président américain est au centre d’une nouvelle controverse qui s’étend jusqu’au centre du parti républicain depuis son sommet à Helsinki, en compagnie de Vladimir Poutine. Lors du point de presse qui concluait la rencontre entre les deux hommes, Trump a affirmé que le président russe l’avait rassuré au sujet de l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016 et «qu’il ne voyait pas de raison de croire» que la Russie était coupable, allant à l’encontre des enquêtes de ses services de renseignement.

Le lendemain, Trump s’est ravisé en prétextant avoir oublié une particule de négation dans son discours et soutenant qu’il voulait dire «qu’il ne voyait pas de raison pour lesquelles ce NE serait PAS la Russie».

Plusieurs ténors du parti républicain ont depuis critiqué l’attitude du président vis-à-vis de la Russie, rappelant que ce pays «n’était pas un ami des États-Unis» et qu’il ne partageait pas les mêmes valeurs.