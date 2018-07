Un camp de perfectionnement Fortnite a lieu à Montréal

L’Académie Esport de Montréal offre une expérience bien différente pour les jeunes cet été: celle d’un camp de jour...de gaming!

Les fans de jeux vidéo entre 12-17 ans peuvent s’inscrire à des cours de perfectionnement dans Fortnite, League of Legends et Overwatch. Le camp permet aux gamers, aux niveaux intermédiaires ou avancés, d’améliorer leurs performances et leurs méthodes d’entraînement.

Les campeurs peuvent s’attendre à réviser les principes fondamentaux du jeu et de l’e-sport, à étudier la psychologie sportive, à s’entraîner et planifier leur temps, à apprendre de saines habitudes de vie et à parler de prévention de la cyberdépendance et cyberintimidation.

Les gamers jouent 3 heures et ont 1h30 de formations théoriques, en plus d’une heure d’activité physique.

Pour ceux qui ne se sentent pas prêts à jouer avec des pros, il y a également un camp d’introduction offert par l’Académie Esports de Montréal. Également offert aux 12-17 ans, celui-ci explore plusieurs jeux, offre des formations YouTube et Twitch et fait une introduction au monde de l’e-sport.

Consultez la fiche du camp de perfectionnement ici, ou celle du camp d’introduction ici.