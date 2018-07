Un troisième quart payant pour les Roughriders

Réalisant trois touchés au troisième quart, les Roughriders de la Saskatchewan ont vaincu les Tiger-Cats 31-20, jeudi soir, à Hamilton.

Il s’agit de la deuxième fois en deux semaines que les «Riders» reviennent de l’arrière pour vaincre leurs rivaux.

Tirant de l’arrière 17-7 à la mi-temps, la Saskatchewan a démontré qu’elle pouvait marquer de plusieurs façons. C’est une course de 80 verges du porteur de ballon Marcus Thigpen qui a ouvert le bal. Brandon Bridge a ensuite trouvé Naaman

Roosevelt sur 24 verges et le retourneur de botté Christion Jones a mystifié l’unité spéciale des Tiger-Cats avec un majeur de 98 verges.

En plus de la défaite, le quart-arrière Jeremiah Masoli n’a pas été en mesure de compléter un dixième match consécutif avec 300 et plus de gain via les airs, ce qui aurait représenté un record de la Ligue canadienne de football. Il a stoppé le conteur à 184 verges dans cette rencontre.