Une star Instagram de Québec inconnue du grand public

Inconnue du grand public, l’instagrameuse la plus populaire de Québec est une discrète serveuse de 21 ans qui rejoint maintenant près de 200 000 abonnés grâce aux photos et aux « story » qu’elle publie chaque jour comme si elle gérait une PME.

Elle s’est donc attardée à mettre de plus en plus de contenu, toujours sans inonder sa page ou être redondante afin de poursuivre son expansion.

« Au début, c’était plus pour l’argent », admet l’instagrameuse. Aujourd’hui, elle affirme être plus sélective. « Je veux vraiment que ça me représente, si ça ne me représente pas, même si c’est payé 25 000 $, je ne vais pas accepter. »