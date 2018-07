Une triste journée pour le baseball majeur

« Le Baseball inc », c’est-à-dire les formations riches, remporte une autre victoire. Depuis quelques jours, le président de l’Association des joueurs, Tony Clark, déclare constamment que l’intégrité du baseball est mise en doute à cause de la différence de la masse salariale entre certaines équipes.

L’échange entre les Dodgers et les Orioles vous donne totalement raison sauf que les agents de joueurs et l’association des joueurs sont les grands responsables. L’intégrité du baseball que vous mettez en doute est le résultat du droit de véto sur la ville à qui on peut échanger un joueur. Cette clause est pire que l’autonomie d’un joueur.

Les A’s et les Twins auraient pu offrir des meilleurs joueurs que les Orioles ont eu en retour des Dodgers. Mais le droit de véto a certainement eu un impact sur l’endroit qu’il voulait jouer. C’est quand la dernière fois qu’un joueur avec le statut de super vedette a été échangé à une formation dans un petit marché?

Pour les amateurs des Expos, l’échange de Machado est comparable à celle de Pedro Martinez aux Red Sox. La formation montréalaise a acquis les lanceurs Carl Pavano et Tony Armas en retour. Quel geste génial des Expos. Le barbier Menick n’aurait pas pu faire pire que le d.g. des Expos.

Les Orioles ont acquis des joueurs suspects qui ne sont même pas classés parmi les dix meilleurs prospects joueurs du baseball.

Une grosse victoire pour « Le Baseball inc » mais une cuisante défaite pour leurs partenaires d’affaires.