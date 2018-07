Vin de la semaine: Top blanc grec en vacances!

Savatiano 2017, Domaine Papagiannakos, Markopoulo, Grèce

Prix : 16,70 $

Code SAQ 11097451

Alcool : 12,5 %

Sucre : 1,9 g/l

Note : ** ½ $ ½

Le vin d’été pas excellence! Élaboré avec du savatiano, un cépage qui, lorsqu’il est bien travaillé, peut donner des vins ravissants. C’est le cas du Domaine Papaginnakos installé à Markopoulo, à quelques d’Athènes. Le 2017 est à nouveau à ne pas manquer. Un vin tout en fraîcheur relevée par des notes de pêche, d’iode et de lys. C’est tonique, précis et salin en finale. Que du charme! Le plan parfait à l’apéro en terrasse, sur le bord de la piscine, ou pour accompagner poissons et huîtres. À ce prix, on fait des réserver pour les vacances!