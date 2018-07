Voici comment obtenir le meilleur prix à l’achat d’une voiture neuve

Acheter une nouvelle voiture n’est pas une tâche à prendre à la légère. C’est une dépense importante qui aura un impact important sur vos finances.

À lire aussi: Une majorité de Canadiens ignorent combien leur coûte leur voiture

À lire aussi: 7 facteurs qui influencent votre prime d'assurance

Sauf qu’en prenant votre temps et en magasinant intelligemment, vous pourrez négocier le prix de votre nouveau véhicule et vous en tirer avec des paiements pas mal plus légers que ceux qu’on vous offrira lors de votre première visite chez le concessionnaire.

Histoire de mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques conseils qui pourraient vous permettre d’économiser sur votre prochain véhicule.

Renseignez-vous

Ça peut paraitre évident, mais trop de gens se déplacent chez les concessionnaires en n’ayant pas la moindre idée des modèles qui les intéressent et des prix du marché.

Votre processus d’achat ne commence pas en face du vendeur. Pas de nos jours, en tout cas. Aujourd’hui, c’est devant votre ordinateur que tout commence. Prenez le temps de naviguer sur les sites des constructeurs et de cibler les véhicules qui vous intéressent.

Avant d’entrer chez le concessionnaire, soyez au courant des prix du marché. Mieux encore, renseignez-vous auprès de vos proches qui conduisent un modèle similaire pour savoir le montant de leur paiement mensuel.

Plus vous en connaissez sur le sujet, plus le responsable des ventes vous prendra au sérieux. Il saura que vous êtes un acheteur consciencieux qui n’est pas là pour faire un achat impulsif.

Visitez plusieurs concessionnaires

On a toujours le réflexe de se tourner vers les concessionnaires les plus près de chez nous, mais il ne s’agit pas toujours de la meilleure option. N’hésitez pas à vous rendre un peu plus loin pour jeter un œil à ce que les autres ont à vous offrir. En mettant plusieurs concessionnaires en compétition les uns contre les autres (même plus d’un de la même marque), vous les forcerez à sortir leurs meilleurs prix.

Évitez les émotions

La négociation, c’est comme le poker. Même si vous tombez en amour avec une voiture, même si vous seriez prêts à payer cher pour l’avoir, ne le laissez surtout par paraitre. Sans prendre un air bête, demeurez distant et ne dévoilez pas votre jeu au vendeur!

Patientez jusqu’à la fin du mois

Les vendeurs automobiles sont souvent plus propices de baisser leur prix pour effectuer une vente de plus avant la fin d’un mois. Avant de conclure une transaction, patientez donc jusqu’au dernier jour du mois. L’offre que le vendeur semblait incapable d’accepter quelques jours plus tôt pourrait subitement devenir réalisable!

Ne soyez pas trop difficile sur la couleur

Les concessionnaires seront parfois prêts à faire des pieds et des mains pour se débarrasser d’une voiture qui traîne dans leur cour depuis un bout de temps. En réduisant vos attentes par rapport à la couleur et aux options, vous pourriez améliorer vos chances de baisser vos paiements.

Demandez des extras

Parfois, un vendeur ne voudra pas baisser son prix, mais il pourrait être ouvert à vous offrir des accessoires supplémentaires inclus dans la vente. Par exemple, on pourrait vous donner un jeu de pneus d’hiver. C’est déjà mieux que rien!

Profitez des rabais

Les concessionnaires proposent souvent des programmes de rabais qui pourraient vous concerner. Par exemple, un programme de fidélité pourrait vous permettre d’économiser si vous achetez un véhicule de la même marque que celui que vous comptez remplacer. D’autres rabais pour les étudiants ou les jeunes finissants sont aussi offerts par certains. Renseignez-vous!

Demeurez courtois

Le processus de négociation peut parfois s’avérer difficile. Frustrant, même. Sauf que la dernière chose à faire, c’est de devenir arrogant. Vous avez beaucoup plus de chances d’obtenir une faveur du vendeur en vous rendant sympathique qu’en adoptant un comportement arrogant. La négociation courtoise, ça existe!