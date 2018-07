ALLARD, Jean-Pierre



À Verdun, le 17 juillet 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Jean-Pierre Allard, époux de Denise Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc, sa soeur Suzanne (Rolland), ses frères, feu Raymond (Denise), Guy (feu Ida), Michel (Rita), ainsi que ses neveux, ses nièces et sa belle-famille Cloutier et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 juillet 2018 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche le 22 juillet 2018 à 16h30 au salon du complexe de LaSalle.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.