DESCHENEAUX, Lise

née BERGERON



Le 15 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Bergeron, épouse de M. Richard Descheneaux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille unique Céline (Nicolas), sa soeur Lorraine Bergeron-Vaillancourt (André), ses belles-soeurs, Jeannine Bergeron (feu Paul-Émile), Madeleine Bergeron (feu Léonard) et Louise Descheneaux, son beau-frère Rolland Descheneaux (Jeannine), ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 22 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que lundi, le 23 juillet dès 9h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 23 juillet 2018 à 11h en l'église St-François-de-Sales (1545 Jacques-Cartier Est, Longueuil). L'Inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait apprécié.