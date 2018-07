LÉVESQUE, Fernand



À Montréal, le lundi 2 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, Fernand Lévesque, retraité de la CSN de même que de la CSDM et papa de feu Martine.Outre sa conjointe Lise Després, il laisse dans le deuil ses fils Michel, Daniel et Martin, son frère Paul (Gisèle), sa soeur Gabrielle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mardi 24 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une cérémonie en son honneur sera célébrée à 20h au salon.Prière de ne pas envoyer de fleurs.