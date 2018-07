Au revoir, bye bye Mélanie Joly

Quand je pense à Mélanie Joly, je pense toujours à cette phrase de Boileau : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Et je me rappelle cette entrevue surréaliste qu’elle avait accordée à Alain Gravel, un matin, à la radio, entrevue que j’ai réécoutée depuis à plusieurs reprises, sans jamais comprendre ce qu’elle voulait dire : « Notre investissement participe d’une logique où nous avons été élus sur la base d’un programme qui favorisait la croissance économique et, pour nous, cet investissement participe de la façon où nous allons créer de l’innovation, et cette innovation-là, on doit la créer en créant le bon écosystème, et les gens qui travaillent dans le milieu de la création sont la flore et la faune de cet écosystème-là... Pour nous, c’est un changement de paradigme... »