Cartes de crédit, codes postaux et essence aux États-Unis: comment faire?

Plusieurs lecteurs sont désemparés lorsqu’ils doivent faire le plein au sud de la frontière et qu’au moment de payer, ils doivent inscrire leur code postal. Quelques-uns m’ont fait part de leur désarroi.

Mais que faire quand on se trouve devant une pompe américaine, qui n’accepte qu’un zip code numérique ? N’oubliez pas qu’il doit correspondre au code postal du détenteur de la carte.

Mais pour les résidents du Canada, il existe un truc pour s’en sortir sans être obligé d’aller payer son essence (à l’avance ou non) à la caisse auprès du commis à l’intérieur du dépanneur ou du poste à essence.

Vous n’avez qu’à retenir les trois chiffres de votre code postal, en éliminant les lettres. Vous ajoutez ensuite deux zéros à la fin. Par exemple, avec code postal J8B 1W3, vous retenez 813 et vous joutez deux zéros : votre zip code devient 81300.

Toutes les pompes à essence américaines n’exigent pas un zip code et certaines personnes rapportent sur les forums des voyageurs que ce truc ne marche pas toujours.

