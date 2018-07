Censurer les femmes sexy?!

On apprenait récemment que la FIFA invitait les diffuseurs à ne plus faire de gros plans sur les filles sexy dans les stades dans la transmission des matchs. Plus exactement, c’est le responsable de la « diversité » à la FIFA qui l’exige. Ah ! La diversité ! Que de sottises faisons-nous en son nom !

Officiellement, il s’agit de lutter contre le sexisme. Mais comme bien des mots en « isme », celui-ci est tellement utilisé à toutes les sauces qu’on ne sait plus exactement à quoi il réfère. Fondamentalement, ce qu’on veut bannir, et même éradiquer, c’est l’expression publique du désir entre les hommes et les femmes, comme s’il était sale et abject, comme s’il devait être caché.