Kylie Jenner annonce ce que tout le monde espérait

Trois ans après avoir créé Kylie Cosmectics, Kylie Jenner a finalement décidé de faire équipe avec sa BFF Jordyn Woods afin de créer une collection de maquillage ensemble. ENFIN!

Selon une entrevue accordée à Hollywood Reporter au Beautycon de Los Angeles, Jordyn a mentionné que les meilleures amies travaillaient sur cette gamme depuis plusieurs années déjà et qu’elles devraient sortir la collection prochainement.

Souvenons-nous que Kylie avait déjà lancé le Jordy Velvet Lip Kit en l’honneur de son amie. #BFFGoals

Même si Jordyn n’a dévoilé aucun détail durant l'entrevue, elle a tout de même décrit ses goûts personnels côté maquillage pour nous laisser quelques pistes.

Elle a mentionné que son look beauté de prédilection est un teint naturel éclatant et que ses produits préférés sont les bronzers, les cache-cernes, les lip gloss et elle ne vit que pour les extensions de cils.

Une chose est sûre, comme les BFF ont passé des heures à se maquiller l’une sur l’autre, leur collection s’annonce légendaire. À suivre!

