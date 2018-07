Soleil et chaleur avant le retour de la pluie

MONTRÉAL – Le beau temps sera au rendez-vous vendredi et samedi, mais le soleil va laisser sa place à la pluie, dès dimanche.

Vendredi, le soleil va briller sur l’ensemble du Québec et devrait amener une nouvelle vague de chaleur. Les températures pourraient dépasser les 30 °C pour le sud et le centre. À Montréal comme à Québec, il fera 30 °C avec un indice Humidex de 35.

La journée de samedi sera similaire, le ciel demeurera ensoleillé et le mercure semblable à la veille. L’indice Humidex pourrait atteindre les 40. Un système dépressionnaire pourrait toutefois faire apparaître des nuages sur le nord-ouest du Québec, dans l’après-midi.

Les nuages et la pluie seront de retour dimanche sur l’ensemble des secteurs. Un risque d’averses est prévu sur le sud et le centre au cours de l’après-midi. À Montréal et à Québec, la journée sera rythmée par la pluie et le mercure affichera 27 °C.

Ce scénario durera encore quelques jours puisque le début de la semaine s’annonce également pluvieux.