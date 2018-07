Voici les 7 couleurs de cheveux les plus funky de l’été aperçues sur Instagram

L’été est LE moment de l’année pour se laisser aller côté coloration. Il ne faut pas avoir peur d’oser avec des coloris plus flash... surtout quand c’est temporaire!

On a aperçu plusieurs influenceurs avec de nouvelles têtes pour la saison estivale, alors on a décidé de faire un palmarès des couleurs les plus convoitées sur la plateforme sociale.

1. Mauve

Une publication partagée par Noémy Petit (@noemypetit) le 13 Juin 2018 à 6 :20 PDT

Le mauve sur les cheveux cendrés semble être la façon la plus cool d'arborer cette colo selon l'influenceuse Noémy Petit.

2. Le style licorne

Une publication partagée par Ursula Goff (@uggoff) le 12 Mai 2017 à 1 :34 PDT

Les cheveux pastel: un incontournable depuis quelques années durant la saison estivale!

3. Bleu

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 15 Avril 2018 à 1 :48 PDT

Du cyan au indigo, ces couleurs bleutées font à merveille autant aux cheveux courts que longs selon Kylie Jenner.

4. Orangé

Une publication partagée par Vegan + Cruelty-Free Color (@arcticfoxhaircolor) le 9 Juil. 2018 à 8 :01 PDT

LA couleur «flyée» de l’été!

5. Holographique

Une publication partagée par david solis (@davidsolis22) le 7 Avril 2018 à 10 :13 PDT

Ce n’est plus seulement du côté du maquillage ou des accessoires que l’effet holographique est tendance cette saison, il est aussi présent sur les cheveux. Yas!

6. Opal

Une publication partagée par Melody & Michael Lowenstein (@rossmichaelssalon) le 23 Janv. 2018 à 5 :00 PST

Oui, oui, comme la pierre précieuse!

7. Rose limonade

Une publication partagée par Nyané® Lebajoa (@nyane) le 23 Déc. 2017 à 9 :04 PST

La couleur parfaite pour donner du «punch» à sa chevelure.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!