Voici 7 produits pour être bronzé tout l’été sans endommager sa peau

Si on vous disait qu’il est possible d’avoir un teint hâlé avec peu d’effort? Pas besoin de se prélasser au soleil et de risquer de brûler votre peau, on a la solution pour vous!

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 13 Mai 2018 à 8 :24 PDT

Si vous travaillez tout l’été, les autobronzants et les bronzeurs sont la solution pour obtenir un teint vitaminé sans vous exposer aux rayons UV.

Voici une sélection de 7 produits pour faire croire que vous passez vos journées à la plage (même si ce n’est pas le cas) :

1. Pour une formule différente

Ces lingettes autobronzantes sont faciles à utiliser et donnent un résultat naturel, en plus d’être faciles à trimbaler. Celles-ci procurent un hâle doré en une seule application.

8 lingettes - autobronzant couleur naturelle et uniforme, 18$, en ligne

2. Pour les plus pressés

Une publication partagée par Loving Tan (@lovingtanofficial) le 23 Juin 2018 à 5 :03 PDT

La mousse bronzante de la marque australienne Loving Tan, inspirée des résultats en salon de bronzage, permet de donner un look naturel et radieux en seulement deux heures. L’application doit être faite avec un gant exfoliant, permettant de ne laisser aucune trace sur la peau.

P.S Alicia Moffet ne jure que par leurs produits. Yay!

Mousse 2hr express dark self tanning de Loving Tan, 60$ US, en ligne

3. Pour une option plus abordable

L’autobronzant en brume de Bioderma procure un hâle progressif et uniforme. Il laisse un fini sec et sans trace, ce qui permet de ne pas avoir les mains tachées en permanence.

Photoderm autobronzant de Bioderma, 16$, en ligne

4. Pour encourager la terre

Toujours à l’image de Lush, cette barre bronzante est faite à partir d’ingrédients naturels, dont la cannelle, l’huile de piments épicés et d’un zeste d’huile d’orange pour donner un teint chaleureux digne des tropiques.

Solid Body Tint de Lush, 13$, en ligne

Une publication partagée par BALI BODY™ Official (@balibody) le 17 Juin 2018 à 12 :01 PDT

5. Pour une longue tenue

Grâce aux pigments nacrés de cet autobronzant à la texture biphasique, la peau est illuminée dès l’application et le résultat dure jusqu’à 2 semaines!

Autobronzant tonique de Biotherm, 40$, en ligne

*N’oubliez pas de vous exfolier avant l’application de votre autobronzant et de laver vos mains après avoir appliqué le produit.

6. Pour un look instantané

Reconnu par plusieurs youtubeurs comme un des meilleurs bronzeurs en pharmacie, le Butter Bronzer de Physician Formula est le mélange parfait entre une poudre et un bronzeur en crème pour un teint doré instantané.

Butter bronzer de Physicians Formula, 15$, en ligne

7. Pour un effet vitaminé

Les nouveaux blushs de L’Oréal sont idéaux pour créer cet effet vitaminé que le soleil nous donne. Les fards à joues viennent en quatre teintes qui sentent tous la pêche.YAS!

Blush Paradise Enchanted de L’Oréal, 11$, en ligne

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 3 Juil. 2018 à 1 :59 PDT

Vous êtes maintenant en business pour obtenir une peau satinée sans avoir l’air d’une orange.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook !