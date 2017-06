Quoi porter pour flasher avec classe au Grand Prix

Avec le weekend de la F1 qui arrive à grande vitesse (#dadjoke), l’heure est venue de choisir nos kits.

Pour faire changement de la petite robe moulante, on s’inspire des stars aperçues au Grand Prix de Monaco et on fait tourner les têtes avec un look qui sort du lot.



Le short en jeans

La blogueuse italienne Chiara Ferragni, auteure de The Blonde Salad, a opté pour une tenue qu’on va qualifier de confo/coquine avec un petit short noir, un haut à encolure Bardot et des espadrilles style creepers.

16.95$ chez Garage

24.99$ chez H&M

Le rouge

Quoi de plus sexy qu’un total look rouge feu? Rien. La réponse, c’est rien. Preuve à l’appui : le sublime mannequin Bella Hadid dans son pantalon et sa camisole de satin écarlate. Hot, hot, hot!

69.90$ chez Zara

16$ chez Aldo

La jupe fleurie

Pour regarder la course avec style, on copie la belle Kate Upton et on enfile une mini-jupe à motif de marguerites avec un simple débardeur noir et des lunettes de soleil aux allures rétro (ou un parapluie. C’est selon).

16.11$ chez American Eagle Outfitters

70$ chez La Baie

La robe maxi

Côté partys, la tendance est aux robes longues. On aime leur apporter un petit côté edgy avec un manteau de cuir nonchalamment déposé sur les épaules et des bottillons. Les tops Martha Hunt et Winnie Harlow (qui fréquenterait le beau Lewis Hamilton) sont d’accord.

99$ chez Simons

52.90$ chez Forever 21

Le complet

Si on n’a pas envie de porter une robe, un complet au décolleté plongeant est la parfaite alternative pour un évènement chic. On l’agence à un rouge à lèvres vibrant et des sandales à talon haut, comme la bombe brésilienne Adriana Lima.



64.99$ chez H&M

49.99$ chez H&M