Le festival MURAL fait les choses en grand pour sa 5e édition!

En quelques années seulement, Mural s’est taillé une place enviable parmi les grands festivals de la métropole. Avec plus d’un million de visiteurs en 2016, il est maintenant un incontournable de l'été montréalais et attire des gens des quatre coins de la planète.

Pour la 5e édition qui se déroulera du 8 au 18 juin, les festivaliers pourront encore se rendre sur Saint-Laurent près de Prince-Arthur pour admirer les œuvres de 21 artistes de renom, mais la fête s’étendra maintenant jusqu’au Vieux-Montréal.

Le Marché Bonsecours accueillera les galeries de la Foire d’art Mural (FAM) du 8 au 11 juin, en plein week-end du Grand-Prix.

Le Street Art est intimement lié à la musique et les Montréalais ont cette manie incontrôlable de vouloir se trémousser en gang quand il fait beau, on peut donc s’attendre à de chaudes soirées avec les quatre «Block Parties».

Les DJ sets et concerts gratuits débuteront à partir de 18 h, les 8, 9, 10 et 17 juin. La liste complète n’a pas encore été dévoilée, mais on nous dit que nos héros locaux qui font un tabac à l’international, le vétéran A-Trak et le prodigieux High-Klassified, seront là pour nous faire danser.

En plus des créations murales et de la musique, le festival propose des visites guidées, pop-up shops, projections de films, conférences et plus encore.

Pour une expérience Mural haute en couleur, le laissez-passer VIP permet de côtoyer les artistes, donne un accès privilégié aux «Block Parties», aux concerts et à une panoplie d'activités... Il vous offre même des rabais sur l’alcool!

Pour obtenir le programme complet et vous procurer des billets pour les activités payantes, rendez-vous sur le site de Mural ou la page Facebook.

Artistes internationaux à surveiller:

Ron English (É.-U.), INSA (R.-U.), 1010 (Allemagne), Ricardo Cavolo (Espagne), Smitheone (Mexique).

Artistes canadiens à surveiller:

Fluke, Dodo Ose, Ola Volo, SbuOne, Kevin Ledo, Monosourcil, Aydin Matlabin Miss Men et Aaron Li-Hill