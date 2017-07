Le Québec compte aujourd’hui, après des années de croissance fulgurante, plus de 170 microbrasseries. Plusieurs offrent un salon de dégustation, un bar ou même la pleine restauration. Voici une liste de celles qui valent le détour par un bel après-midi d’été.

Lexique des termes de l’univers de la bière

Las de vous buter à des termes qui vous sont inconnus­­­ dans le monde de la bière ? Voici un lexique des principaux termes techniques susceptibles de vous faire avaler votre gorgée de travers.

IPA : Pour India Pale Ale, une famille de bières – ou un style – qui met principalement le houblon en vedette.

Houblon : Plante grimpante aux apparences de cannabis qui constitue le principal aromate de la bière. Ses huiles et acides à la base de la cocotte­­­ confèrent à la bière amertume et arômes pouvant être floraux, herbacés, épicés, fruités, boisés ou résineux. L’épice de la bière.

Malt : Céréale – souvent l’orge – modifiée afin de la rendre propice au processus de brassage. Elle procure à la bière les sucres qui rendent la fermentation possible en plus de lui dicter sa couleur et de contribuer à sa rondeur. La colonne vertébrale de la bière.

Stout / Porter : Deux familles de bières qui sont essentiellement identiques. Englobent les bières noires aux saveurs rôties d’intensité variable.

Lager : Grande famille de bière qui regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à basse température et nécessitant habituellement une période de garde prolongée. Une Pilsner en est un exemple.

Ale : Grande famille de bière qui regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à haute température. IPA, Stout et Porter en sont des exemples.

Pilsner : Style de bière parfois maltraité par les grands brasseurs, mais qui, dans son expression authentiquement allemande, est une lager blonde de luxe à l’amertume bien appuyée.

Saison : Style de bière d’origine belge aux arômes de fermentation prononcés, souvent épicés, voire poivrés. Très effervescente, le plus souvent blonde et non filtrée.

Bière sur lie : Se dit d’une bière dont la bouteille contient des sédiments de levure ; la plupart des bières belges sont sur lie.

Cask : Baril contenant de la bière sur lie qui sera servie soit par gravité ou en tirant la bière à l’aide d’une pompe plutôt qu’en la poussant grâce à la pression d’une bonbonne de gaz carbonique, comme il est d’usage pour les fûts répandus en Amérique du Nord. La bière en cask a tendance à être servie à une température plus tiède et à être moins bulleuse.

Blanche : Se dit d’une bière blonde renfermant beaucoup de blé, ce qui lui donnera une apparence trouble blanchâtre.

Effervescence : Le niveau d’effervescence d’une bière correspond à son pétillement.

IBU : Pour International Bitterness Units : une mesure de l’amertume.