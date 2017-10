Photo d'Archives AFP

Grâce à cette photo, le visage du Che est instantanément reconnaissable, et ce, partout dans le monde. Son frère, Juan Martin Guevara, l’a même comparé au Christ. «Je dis que les deux images les plus connues dans le monde sont celles du Christ et du Che. Un ami m’a dit: “tu exagères, le Christ est bien plus connu”. Bien sûr, il est mort il y a 2000 ans, le Che il y a 50 ans. Nous ne serons pas là pour le voir, mais le Che, dans 300 ans, sera toujours le Che.»