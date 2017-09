Au revoir, Cassini!

On pourrait croire que Cassini n’a fait que prendre de belles photos de Saturne et de ses lunes, or la mission laisse un héritage scientifique extrêmement important. Non seulement elle a permis aux chercheurs d’en connaître davantage sur les types d’environnement dans lesquels la vie peut exister, en plus d’en révéler sur les manières dont le système solaire s’est formé, la longévité même de Cassini a permis (et permet toujours) de mieux planifier les futures missions d’exploration spatiale. Et ça, ce n’est que la pointe de l’iceberg des contributions de cette mission nommée en l’honneur d’un astronome italo-français du 17e siècle.

Merci pour tout, Cassini!