Le 11 juillet 2015, les Foo Fighters ont marqué l’histoire du Festival d’été d’une bien étrange manière. Chassés de la scène en raison d’un violent orage après seulement quatre chansons, Dave Grohl et ses acolytes ont néanmoins ravi les dizaines de milliers de spectateurs par leur acharnement. Contre vents et pluie diluvienne, les Foo Fighters ont tout tenté pour aller jusqu’au bout. À l’aube de leur retour promis et attendu sur les plaines d’Abraham, le 9 juillet, revivez leur concert mémorable d’il y a trois ans à travers les témoignages de ceux (fans, personnel du FEQ, etc.) qui l’ont vécu de près.

Patrick Martin (directeur de production du Festival d’été) : «Techniquement, c’est un des shows les plus complexes au FEQ ever. Les écrans DEL en fond de scène devaient se déplacer dans l’aire scénique. C’était à une époque où on connaissait moins bien la scène et ses capacités. Quand nous avions reçu les plans, nous avions fait des analyses d’ingénierie assez exhaustives pour nous assurer que tout ça tienne dans les airs. Nous avions renforcé la structure, juste pour ce show. C’est incroyable les efforts et les ressources qu’on a mis pour un seul soir. Nous avions vraiment tout fait pour satisfaire leurs exigences.»

Catherine Laferrière (serveuse et fan finie, elle a exigé que ce soit elle, et personne d’autre, qui serve les Foo Fighters s’ils choisissaient cette table du Vieux-Québec) : «Ils étaient tellement fins. À un moment donné, pendant le service, Dave Grohl parlait de quelque chose dont je ne peux parler. Un des membres du band lui a demandé s’il pouvait vraiment parler de ça devant moi. Dave m’a regardé puis il a dit aux autres : oui, je peux en parler. C’est comme s’il me faisait confiance. Et je n’en ai jamais parlé. Je ne peux pas briser la confiance de Dave Grohl. Avant qu’ils partent, le gérant Gus Brandt m’a demandé si j’allais au spectacle et quel billet j’avais. Je lui ai répondu que je serais dans la foule et il m’a dit : Non, non, on va te changer ça, envoie-moi un courriel demain et on va te changer ça. Le lendemain, je me suis présentée à la billetterie où il avait laissé une méga enveloppe avec tous les bracelets nécessaires pour rester à l’arrière-scène.»

Sophie Côté (journaliste au Journal ) : «J’ai fait le pied de grue devant l’auberge à partir de 6h du matin. Nous étions les seuls qui savaient que le groupe allait loger à cet endroit. Finalement, plusieurs autobus sont arrivés. Il y en avait un pour chaque membre du groupe. J’ai demandé dans lequel se trouvait Dave Grohl et je l’ai attendu. Il est sorti en béquilles. Il avait dormi toute la nuit. Quand il m’a vue, il m’a dit : “Oh non, s’il te plaît, pas de photos”. Mais je n’avais pas le choix, j’étais là pour ça. Je lui ai souhaité la bienvenue à Québec.»

Patrick Martin : «Depuis 2011, on fait appel à des météorologues qui nous tiennent quotidiennement à jour. Je reçois un rapport à 8h et un autre à midi. À 8h, ça disait : possible ennuagement en fin de journée avec de la pluie, mais rien de majeur. Mais à midi, je vois : orages violents en fin de journée. Oh boy ! Je suis allé voir le directeur de production de la tournée des Foo Fighters pour l’aviser qu’il fallait se tenir prêts. On continue la journée comme si de rien n’était, mais c’est possible qu’on annule et qu’il n’y ait pas de show ce soir.»

Louis Bellavance (directeur de la programmation du Festival d’été) : «Ils ont une équipe gentille, mais exigeante. On avait l’impression de ne pas en avoir assez fait en amont. Au début de la journée, le climat était assez tendu, comme ça arrive souvent avec ces grosses machines. Mais au fil de la journée, on a réussi à remplir nos obligations logistiques. Nous avions un band heureux et confiant.»