TAMPA | Antony Auclair. Ce nom ne vous est peut-être pas encore familier, mais sachez que chez nos voisins du Sud, il commence à créer bien des remous.

Âgé de 24 ans, Antony fait partie des rares joueurs de football québécois ayant obtenu un contrat professionnel dans la Ligue nationale de football (NFL). En avril dernier, le joueur natif de Notre-Dame-des-Pins, en Beauce, s’est entendu sur les modalités d’un contrat de trois saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Le journaldequebec.com s’est donc rendu en Floride pour assister au camp d’entraînement des Buccaneers, afin de comprendre tout le processus dans lequel se trouve actuellement le produit du Rouge et Or de l’Université Laval.

Ce camp est sans conteste l’expérience la plus exigeante, mais aussi la plus déterminante de la jeune carrière d’Antony, en plus de symboliser l’ultime objectif d’une armée de footballeurs québécois.

L’ailier rapproché de 6’5” et 256 livres a maintenant un mois pour prouver aux têtes dirigeantes des Buccaneers qu’il mérite une place au sein de la formation floridienne. Sur 90 joueurs présents au camp, seuls 53 formeront l’équipe.

Voyez comment un jeune homme bien de chez nous réussit, une étape à la fois, à s’approcher de son rêve de percer un alignement de la ligue sportive la plus lucrative au monde, la NFL.