Le cinéaste parmi les stars

C’est devenu un rituel. Après avoir fait sensation sur La Croisette, Xavier Dolan présente un nouveau film aux Québécois en se croisant les doigts pour qu’ils se rendent en grand nombre dans les salles de cinéma.

Le nom du cinéaste prodige sera sur toutes les lèvres en septembre. Juste la fin du monde, son sixième long-métrage qui a divisé la critique avant de remporter le Grand Prix au Festival de Cannes, prend l’affiche le 21 septembre.

Indéniablement, c’est le film québécois le plus attendu de la rentrée, celui qui aligne la distribution la plus scintillante avec la présence au générique de Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassell.

Après avoir finalement réussi à rallier le Québec derrière lui avec Mommy, auteur d’un box-office de plus de 3 millions $ en 2014, Dolan voudra répéter, voire améliorer son score. Il n’a jamais caché son désir de plaire au grand public avec son cinéma.

Mais Juste la fin du monde, huis clos passionnant, mais étouffant, tiré d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, aura-t-il le même effet fédérateur auprès des cinéphiles québécois? C’est là que l’obtention d’une récompense aussi prestigieuse que le Grand Prix, en quelque sorte la médaille d’argent du Festival de Cannes, peut faire la différence, selon la productrice Nancy Grant.

«Ce prix, ça change tout. Forcément, on va en parler et ça va susciter de l’intérêt, de la curiosité», disait-elle, le soir de la remise des prix sur La Croisette.

Un automne avec les vedettes d’Hollywood

La sortie de Juste la fin du monde marquera un court temps d’arrêt pour le projet qui noircit les pages de l’agenda automnal de Dolan, soit le tournage de The Death and Life of John F. Donovan, son premier film en anglais.

Amorcé en juillet à Montréal, le tournage se transportera ensuite à New York, Prague et Londres. Récit d’une correspondance entre une star d’Hollywood et un jeune fan qui sera dévoilée dans un tabloïd, The Death and Life of John F. Donovan met en vedette rien de moins qu’une équipe d’étoiles composée, entre autres, de Kit Harrington, Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon et Kathy Bates.

S’il en a le temps, Xavier Dolan pourrait aussi profiter des prochains mois pour mettre en branle deux projets de télé, dont un serait une télésérie présentée à Fox et pour laquelle il fait équipe avec Jacob Tierney. Le cinéaste avait levé le voile sur son intérêt pour la télé lors du dernier Festival de Cannes.

En plus des tapis rouges, on pourra aussi voir Xavier Dolan sur les panneaux publicitaires et dans les pages des magazines de mode en tant que mannequin, lui qui est l’égérie de la campagne publicitaire de la collection automne-hiver de la maison Louis Vuitton.