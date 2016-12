Le marathon de la télé des Fêtes

50 émissions en dix jours

La Voix, Unité 9 et compagnie ont beau faire relâche durant le temps des Fêtes, la planète télé continue de tourner. Des séries en rafale, des comédies romantiques pleines de bons sentiments, des émissions spéciales, des rétrospectives en tous genres, des plaisirs coupables, des films de Noël assez kitsch merci… Les diffuseurs semblent s’être donné le mot pour offrir de tout pour tout le monde cette année. Voici un petit guide destiné à ceux qui comptent passer une bonne partie des dix prochains jours devant leur téléviseur.

Madame Lebrun

10 h | Super écran 4

Super écran présente les premières saisons de Madame Lebrun en rafale jusqu’à minuit. Au programme : 14 heures de cabotinage en compagnie de Benoît Brière, Sylvie Moreau, Pierre Hébert, Éric Bernier et plusieurs autres.

Bételgeuse

15 h | Max

En attendant la suite longtemps pro­mise, revoyons la version française du film culte de Tim Burton de 1988. À l’époque où Alec Baldwin était connu pour autre chose qu’imiter Donald Trump à Saturday Night Live.

Astérix le Gaulois

18 h 30 | Télé-Québec

Ce dessin animé franco-belge de 1968 marque la première apparition d’Astérix au grand écran. Le film raconte comment Jules César a tenté de voler la potion magique­­ aux Gaulois.

La nuit de l’humour

20 h | Canal D

De 20 h à 5 h du matin, Canal D présente une variété de galas du Festival du Grand Rire de Québec. Signalons la présence à 21 h 30 du Grand rire au féminin, une spéciale de 2012 réunissant notamment Cathy Gauthier, Lise Dion, Julie Caron et Véronic DiCaire, bien avant que Juste pour rire crée une commotion en annonçant son intention d’organiser un gala 100 % féminin en 2017.

Les vacances

20 h | MOI&cie

Cette comédie sentimentale de 2006 avec Cameron Diaz et Jude Law (The Holiday­­ en version originale) fait partie des rares films de Noël qui vieillissent bien. Un seul bémol : la présence de Jack Black, qui manque crûment de chimie avec Kate Winslet.

La famille Stone

23 h 45 | Télé-Québec

Pour un film du temps des Fêtes, ça manque de bons sentiments, mais peu importe. Cette comédie dramatique de 2005 réunit une douzaine d’acteurs de haut calibre, comme Diane Keaton, Craig T. Nelson, Sarah Jessica Parker, Claire Danes et Rachel McAdams.

Lip-Sync Battle : Face à face

13 h | MusiquePlus

Britney Spears n’est pas la seule star à faire du lip-sync quand elle monte sur scène. Les participants de cette populaire émission originaire des États-Unis, mais adaptée au Québec, recourent également au subterfuge. Une rafale de huit épisodes vous attend.

Le Nouveau Show

14 h | ICI Radio-Canada Télé

Le Nouveau Show a beau s’être fait éclipser par Like-Moi, il présente plusieurs qualités. Dans cette émission spéciale d’une heure, Guillaume Girard fouille les coulisses du rendez-vous humoristique­­ mettant en vedette Virginie Fortin, Pier-Luc Funk, Phil Roy et plusieurs autres talentueux jeunes comédiens et humoristes.

Les Recettes pompettes

19 h | MusiquePlus

Pour dégriser du party de famille du 24 décembre, quoi de mieux qu’une rafale de six beuveries d’Éric Salvail et compagnie? Shooter!

Top insolite

19 h 30 | TVA Sports

Qui dit fin d’année dit rétrospective. Ce palmarès des événements insolites du monde du sport de 2016 promet d’étancher notre soif pour ce genre d’émissions. (La première partie est présentée la veille)

Masterchef Australie

10 h | Casa

On profite du débrouillage de Casa pour entamer la huitième saison du populaire­­ concours culinaire. Parfait pour digérer les restants de dinde.

Les douze travaux d’Astérix

18 h 30 | Télé-Québec

Le classique de Ciné-cadeau. Chaque hiver, ce film d’animation de 1976 permet­­ à Télé-Québec d’enregistrer ses meilleures cotes d’écoute de l’année.

Crescendo

20 h | ICI Radio-Canada Télé

Quelle école secondaire remportera le concours de chant piloté par Gregory Charles? Personne ne sait. Chose certaine­­, les six ensembles vocaux participeront au spectacle final, auquel assisteront les juges Louis-jean Cormier et Sally Folk.

Viens-tu faire un tour ?

21 h | ICI Radio-Canada Télé

Pour cette émission de Noël, on inverse les rôles. Pour sillonner les rues de Chicoutimi­­, Michel Barrette prend la place du passager, alors que Jean-François­­ Breau se retrouve au volant.

Célibataires et nus

21 h | MusiquePlus

Non, il ne s’agit pas d’un Célibataires et nus – spécial «temps des Fêtes» montrant deux concurrents souffrir d’hypothermie après avoir pratiqué des sports de glisse en tenue d’Ève et d’Adam. MusiquePlus nous sert plutôt les meilleurs épisodes de l’automne. Jusqu’à jeudi.

lance et compte : la déchirure

22 h 30 | TVA

Jusqu’au 6 janvier, TVA présente en semaine les 10 épisodes de Lance et compte : La déchirure, la 8e et avant-dernière­­ saison du feuilleton de Réjean Tremblay. Le diffuseur voudrait-il ainsi mesurer l’intérêt des téléspectateurs pour une éventuelle suite?

Switch & Bitch

ICI Tou.tv

La troisième saison de Switch & Bitch, cette websérie des auteures et réalisatrices Sophie Belahmer et Juliette Gosselin­­, atterrit sur ICI Tou.tv. Cinq épisodes auxquels participent notamment Anne Casabonne et Céline Bonnier.

La ballade des Dalton

9 h | Télé-Québec

Ciné-cadeau continue d’offrir ce film d’animation de 1978 dans lequel Lucky Luke doit surveiller un groupe de bandits qui, pour toucher un héritage, doivent éliminer­­ les membres du jury ayant condamné leur oncle.

Mr. Robot

12 h | AddikTV

AddikTV présente les 10 premiers épisodes­­ de Mr. Robot, ce techno-thriller chouchou des critiques, récompensé au plus récent gala des prix Emmy. Jusqu’à 22 h.

De quoi j’me mêle ?

18 h | Cinépop

Avant de renaître professionnellement grâce à Pulp Fiction, John Travolta­­ a tenu la vedette de cette comédie­­ écrite et réalisée par Amy Heckerling (Clueless). Judicieusement intitulée De quoi j’me mêle encore?, la suite est présentée tout de suite après.

Les Bougon, c’est aussi ça la vie

19 h | ICI Radio-Canada Télé

Le film ayant pris l’affiche le 16 décembre, Radio-Canada en profite pour présenter quelques-uns des épisodes les plus marquants des Bougon. Jusqu’au 6 janvier.

La reine des neiges

19 h 30 | ICI Radio-Canada Télé

Votre vie manque de défis? Regardez ce film d’animation de 2013 et essayez ensuite de chasser la chanson Let it Go (Libérée, délivrée) de votre tête d’ici le 2 janvier. Bonne chance.

Prémonitions

12 h | AddikTVA

Vous avez raté ce drame surnaturel avec Pascale Bussières et Sophie Desmarais­­ plus tôt cet automne? Voici votre chance de regarder sa première et unique saison en totalité. Diffusion des épisodes en rafale jusqu’à 22 h.

L’aventure de Noël

14 h 30 | V

Les films de Noël de série B : impossible d’y échapper en décembre. Plaisir coupable­­ ou perte de temps, cette histoire d’un couple malheureux qui renoue après avoir survécu à un accident d’avion? À vous de juger.

Le hockey du Canadien

19 h 30 | RDS

Comme plusieurs Québécois, les hommes de Michel Therrien passent­­ leur temps des Fêtes en Floride. Mais contrairement aux snowbirds, Carey Price et compagnie travaillent fort durant­­ cette période. Du moins, on l’espère.

Défier la magie

21 h 30 | ICI Radio-Canada Télé

La magie de Noël revisitée. Au tour d’Édith Cochrane et Jean Airoldi de mettre les illusionnistes Luc Langevin, Stéphane Bourgouin­­ et Mathieu Bich au défi.

Le dîner de cons

22 h 40 | Télé-Québec

«Juste Leblanc», «Marlène Sasseur», «une belle tête de vainqueur»… Sortie en 1998, cette comédie de Francis Veber a fait naître un nombre considérable de répliques cultes. Saurez-vous les réciter en même temps que Thierry Lhermitte et Jacques Villeret?

Les pays d’en haut

ICI Tou.tv EXTRA

Vous n’en pouvez plus d’attendre la deuxième saison des Pays d’en haut? Réjouissez­­-vous : deux nouveaux épisodes du populaire drame historique débarquent­­ sur ICI Tou.tv Extra. Les magouilles­­ de Séraphin égaieront assu­rément vos vacances.

Le sexe m’a envoyé à l’urgence

9 h | MOI&cie

Aux limites du burlesque, les reconsti­tutions des anecdotes coquines des participants divertissent à tous les coups. Le mauvais doublage en français ne fait qu’ajouter au charme de l’émission.

Enquête – Revue 2016

18 h 30 | ICI Radio-Canada Télé

Isabelle Richer et Marie-Maude Denis présentent les dossiers les plus marquants des 12 derniers mois du réputé magazine d’affaires publiques. Une bonne façon de nourrir autre chose que son estomac­­ durant les fêtes.

L’université des monstres

19 h 30 | ICI Radio-Canada Télé

Les productions des studios Pixar sont toujours réjouissantes, même ses offres les moins réussies. Bien qu’imparfait, ce long métrage d’animation de 2013 amusera les petits et divertira les grands. Signalons que Radio-Canada présente le premier volet, Monstres Inc, plus tôt en journée à 15 h.

Piège de cristal

20 h | MOI&cie

Pour certains, c’est Love Actually. Pour d’autres, c’est Maman j’ai raté l’avion. Pour nous, c’est Die Hard. Année après année, c’est le film qu’on réécoute avec autant de plaisir en décembre. Comble de bonheur, MOI&cie offre le programme double Piège de cristal et 58 minutes pour vivre ce soir. Yippee ki yay!

Les grandes entrevues

22 h | ICI ARTV

Débrouillée jusqu’au 16 janvier, la chaîne ARTV présente la 12e saison des Grandes entrevues de Stéphan Bureau en rafale du mardi au vendredi. Au programme ce soir: Claude Legault. Gregory Charles, Philippe Laprise et Philippe Bond suivront.

Noël métissé serré, avec Boucard Diouf et l’OSM

19 h 30 | ICI Radio-Canada Télé

Boucar Diouf se joint à l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Jean-François Rivest, pour offrir un concert de Noël nouveau genre auquel­­ participeront Le Vent du Nord et Patrice Michaud. Une finale de percussions africaines à prévoir.

Like-moi – Spéciale bloopers

20 h | Télé-Québec

En attendant patiemment la deuxième saison de Like-Moi (en ondes à compter du 9 janvier), renouons avec Gaby Gravel­­, Rebecca-Sophie, Jonathan et compagnie en regardant cette émission spéciale de bloopers.

Belle et bum

20 h 30 | Télé-Québec

Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne­­ reçoivent Marc Hervieux, Kim Richardson, Les Deuxluxes, Anna Frances, De temps antan et The Lost Fingers. Pour des célébrations de fin d’année riches en percussions.

Revue culturelle 2016

21 h | ICI Radio-Canada Télé

Présentée par André Robitaille et France­­ Beaudoin, cette rétrospective des événements culturels marquants de 2016 mettra notamment en vedette Xavier­­ Dolan, Céline Dion, Denis Villeneuve­­, Yannick Nézet-Séguin, Catherine­­-Anne Toupin, Marie Chouinard­­ et Anaïs Barbeau-Lavalette.

Patrice Lemieux 24|7

10 h 30 | Super écran 4

À défaut d’accaparer la rondelle, notre joueur de hockey préféré (après Carey Price) prend le contrôle des ondes puisque Super écran présente les épisodes des 2 premières saisons de Patrice Lemieux 24|7 en rafale jusqu’à 18 h.

ALT 2016 : On ferme l’année !

19 h | VRAK

L’humoriste Phil Roy dirige une ana­lyse humoristique et sans filtre des nouvelles­­ sportives, culturelles, politiques et insolites de 2016, en compagnie de Rose-Aimée T. Morin, JF Provençal, Judith Lussier, Val Roberts, Gab Joncas, Julien Corriveau, Julien Lacroix, Matthieu­­ Pepper, Guillaume Pineault, Pierre-Luc Pomerleau et Karl Hardy.

En direct de l’univers – Spéciale du jour de l’An

20 h | ICI Radio-Canada Télé

Cette émission spéciale de 90 minutes gravitera autour des univers musicaux de Ricardo Larrivée, Julie Perreault, Jean-Michel Anctil et… Serge Denoncourt. Le metteur en scène viendra-t-il gâcher le réveillon des «madames» en poursuivant son travail de démolition entamé à Tout le monde en parle?

Infoman 2016

22 h | ICI Radio-Canada Télé

Quels événements marquants de 2016 passeront au tordeur de Jean-René Dufort­­ et compagnie? Mais surtout, à partir d’où l’animateur lancera-t-il son émission? L’an dernier, c’était la Grèce. Doit-on miser sur la Trump Tower cette année?

Bye Bye 2016

23 h | ICI Radio-Canada Télé

Anne Dorval et Marc Labrèche se joignent à Patrice L’Écuyer, Pierre Brassard et Véronique Claveau pour défoncer la nouvelle année. Louis Morissette ayant délaissé les commandes du populaire rendez-vous, Simon Olivier Fecteau se retrouve au volant, comme scénariste, réalisateur et producteur au contenu. Les coulisses suivent à 0 h 30.

Coup de foudre

13 h | MusiquePlus

Commençons 2017 en regardant huit épisodes de notre plaisir coupable de 2016. Une bonne façon de rester écrasé devant son téléviseur jusqu’à 17 h.

Vlog – Le meilleur du web

18 h 30 | TVA

Dominic Arpin présente les vidéos les plus mémorables des 12 derniers mois. Notre petit doigt nous dit qu’on reverra (pour une centième fois) les fameuses images du carambolage de décembre sur Beaver Hall, à Montréal.

Un Noël avec En Vogue

20 h | Séries+

Vous gardez un bon souvenir d’En Vogue, ce groupe féminin composé de «funky divas» qui chantaient Free Your Mind et Never Gonna Get it au milieu des années 1990? Ce concert-film dramatique produit pour Lifetime devrait titiller votre fibre nostalgique.

Danse ta vie

21 h | VRAK

Pierre-Yves Lord anime cette nouvelle émission de variétés dans laquelle sept danseurs de Québec exécutent des chorégraphies­­ un peu partout dans la Vieille Capitale. La courte série ayant commencé le 31 décembre, il s’agit du deuxième et dernier épisode.

La classique hivernale

12 h | TVA Sports

Certes, cette partie extérieure opposant les Blackhawks de Chicago aux Blues de St. Louis laissera indifférents plusieurs fans du Tricolore, mais n’empêche. Les matchs au grand air revêtent toujours un cachet particulier.

Astérix et Cléopâtre

15 h 30 | Télé-Québec

Pour retourner au travail avec la chanson du Pouding à l’arsenic dans la tête.

piment fort

19 h | TVA

En attendant le retour des nouvelles émissions de Piment fort le 9 janvier, on revisionne la finale du printemps 2016 avec Mariana Mazza, Pierre Hébert et Réal Béland.

La guerre des tuques

20 h 17 | Télé-Québec

Oubliez la version 3D. L’original est toujours le meilleur. Ce Conte pour tous fait partie des classiques du répertoire cinématographique québécois. Tout le monde ensemble : «T’as un trou dans ta mitaine.»