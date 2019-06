10 aventures pour s’initier au canot-camping

Pagayer toute la journée puis mettre pied à terre pour une nuit sous les étoiles: vive le canot-camping! Voici 10 forfaits «prêt-à canoter», guidés ou en autonomie, pour une (première) expérience entre amis ou en famille.

Quatre natures, Parc national de la Jacques-Cartier-Région de Québec

En pagayant 12 km par jour, dans une formule de trois jours tout compris en canot, on découvre les beautés de ce grand parc de la région de Québec avant de monter sa tente dans des sites naturels privilégiés: à vivre! quatrenatures.com

Formule: forfait guidé tout compris (guide professionnel, équipement de canot et de camping, vêtements de canot, repas, collations, accès au parc national, transport aller-retour de Québec).

Expé-aventure, Sainte-Anne-Des-Monts – Gaspésie

Ah le parc national de la Gaspésie... On peut difficilement imaginer environnement plus paradisiaque pour s’adonner au plaisir du canot-camping. Expé-Aventure nous invite à créer notre propre aventure sur-mesure auprès de ses guides qualifiés, selon la durée de notre séjour, notre expérience en canot-camping et aussi celle que l’on recherche. expeaventures.com

Formule: guidée

Maikan Aventure, Parc national de la Mauricie- Mauricie

Une initiation pilotée par un guide qualifié (qui s’occupera même de monter la tente et de préparer de bons repas) dans l'un des plus beaux parcs du Québec, ça vous tente? Deux jours sur l’eau et une nuit dans un site de campement isolé... et, on le devine, des conseils pratiques et des histoires à la pelle. maikan.ca

Formule: guidée

Centre d’aventures Mattawin, rivière Mattawin - Mauricie

Sur deux, trois ou cinq jours, cette aventure guidée adaptée aux débutants et aux jeunes familles propose des circuits où faune et flore typiques de la forêt laurentienne sont omniprésentes. La nature à découvrir sur l’eau, bien encadré! centredaventuremattawin.ca

Formule: guidée

Organisaction, rivière Mistassibi – Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tant qu’à s’initier, aussi bien le faire en grand lors d'une semaine de vacances encadrée au fil d’une longue rivière sauvage en pleine taïga, au coeur de la forêt boréale!

Au cours d’un circuit composé d’eaux calmes (40 %) et de rapides accessibles (60 %) traversant des endroits exceptionnels, comme la vallée glacière du lac au Foin, ce baptême de canot-camping risque de vous donner le goût d’en faire une religion. organisaction.com

Formule: guidée

Canot-camping La Vérendrye – Outaouais

Le paradis du canot-camping se trouve entre Val-d’Or et Mont-Laurier: pas moins que 24 circuits dûment détaillés variant entre 24 km et 130 km (de 2 jours à 15 jours d’expédition) y sont proposés.

Pour chaque trajet, on précise le niveau de difficulté, y compris la cote des rapides et la longueur des portages, ainsi que les points d’intérêt. Tout peut être loué sur place, même les sacs de couchage. Pas envie d’avoir à trimbaler un canot? On choisit le circuit 10 (24 km), 11 (34 km) ou 15 (45 km), qui proposent une mise à l’eau à côté de l’accueil du domaine.

Pour ceux qui préfèrent faire le saut avec encadrement, une formule d'initiation guidée comprenant des ateliers pratiques est aussi offerte pendant quelques week-ends estivaux (ou sur demande pour tout groupe de plus de six personnes). https://www.canot-camping.ca/

Formule: guidée ou en autonomie

Aventure quatre saisons, rivière rouge – Laurentides

Vingt-cinq kilomètres sur des eaux calmes bordées de dunes de sable et une nuit de camping sauvage sur les plages: cette expérience ressourçante est accessible à toute la famille, dès l'âge de trois ans, et (presque) tout est inclus, sauf le matériel de camping et les repas. aventurequatresaisons.com

Formule: forfait en autonomie (presque) tout compris (canot, pagaies, vestes de flottaison, navette et stationnement).

Parc national du Mont-Tremblant

Cette populaire destination de la Sépaq offre des forfaits d’une, deux ou trois nuits en canot-camping incluant un emplacement de camping le long des rives sablonneuses des lacs Rossi, de la Savane et de l’Assomption. sepaq.com/pq/mot/

Formule: en autonomie

Parc régional du poisson blanc – Laurentides

Ici, c’est à nous de tracer notre itinéraire vers le site de camping que nous aurons réservé. Comme néophyte, il est néanmoins très simple d’opter pour une île tout près qu'il est possible de gagner en pagayant sans (encore) être un maître de la navigation. L’expérience n’en sera pas banale pour autant! poissonblanc.ca

Formule: en autonomie

Vallée bras du nord, rivière Sainte-Anne – région de Québec

Comme première expérience en autonomie, il est difficile de trouver plus clé-en-main que cette descente de 17,5 km, incluant une nuit en camping en bordure de rivière, à mi-chemin du parcours. Le circuit prévoit aussi une halte après 3 km pour une petite randonnée d’à peine une vingtaine de minutes vers le superbe point de vue sur la chute Delaney, une impressionnante cascade de 150 mètres. valleebrasdunord.com

Formule: en autonomie