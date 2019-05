Voici 10 choses ridicules qui ressemblent à Céline au Gala du MET

Lundi soir, tous les regards étaient tournés vers Céline et son chapeau lors du prestigieux gala du Metropolitan Museum of Art de New York.

Et pour cause. La petite fille de Charlemagne a mis le paquet pas à peu près.

Voici 10 items qui s’apparent étrangement à l’habillement de la Diva:

1. Doc Brown

2. Lumière dans la Belle et la Bête

3. Le bateau dans le générique d’ouverture des Mystérieuses Citées d’Or

4. Un wapiti

5. Un menorah

6. Ce centre de table

7. Une porte en rideau qu’on peut acheter dans une boutique sur Saint-Denis

8. Une poignée de glaçons toutes poignés ensemble d’un arbre de Noël

9. Guilda (via une lectrice qu'on remercie)

10. Un logo de death metal