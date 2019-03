101 ans, autonome et techno!

Atteindre l'âge de 100 ans est déjà digne de mention, mais l'atteindre en étant totalement autonome est carrément un exploit. C'est le cas d'une centenaire de Saint-Tite.

Claire Boucher a célébré ses 101 ans le 14 mars dernier. La dame née en 1918 est très techno! Elle adore jouer aux cartes sur son ordinateur. «Ça fait marcher notre mémoire», souligne-t-elle. Chaque matin, Mme Boucher lit aussi son journal sur sa tablette. Elle impressionne sa petite fille!

«Une fois, je voulais lui montrer comment enregistrer des émissions et elle m'a dit: "je vais déjà sur tou.tv!"», raconte Karine Cloutier. Elle ajoute que sa grand-mère se tient à jour avec les technologies par elle-même.

D'ailleurs Mme Boucher a toujours aimé apprendre. Lorsqu’elle était plus jeune, elle faisait d’ailleurs plus d'études que la majorité des autres femmes. À plus de 80 ans, elle a décidé de retourner sur les bancs d'école pour suivre des cours de l'Université du troisième âge de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Claire Boucher mentionne modestement que «ce n'était pas difficile, ce n'était pas comme des cours à l'université. C'était plutôt comme des conférences.» Sa petite-fille a une autre version: «Elle prenait des notes et elle posait des questions aux professeurs!»

Mme Boucher a toujours été active. Elle vit toujours dans la même maison où elle s'est installée avec son défunt mari, il y a près de 70 ans. Elle a eu 9 enfants, 16 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Sa famille est sa plus grande fierté.

Et sa recette de longévité? Elle rit avant de répondre: «Il y en a plusieurs qui me le demandent ça, la recette! Je dis: je n'en ai pas, de recette».

Selon sa petite fille, la recette n'est certainement pas dans son alimentation puisque Mme Boucher «ne mange pas de légumes!»