11 activités gratuites (ou presque!) pour le long week-end si vous restez à Montréal

Ça y est! C’est la Saint-Jean-Baptiste ET le début de la saison estivale ce qui fait que pratiquement tout le monde a congé lundi et parfois même vendredi (pour les plus chanceux!).

Alors que plusieurs personnes en profitent pour fuir la ville, certains d’entre vous ont peut-être préféré rester à la maison pour profiter de ce que Montréal a de mieux à offrir l’été.

Pour bien occuper votre temps, voici 11 activités presque toutes gratuites à faire à Montréal ce week-end!

1. Se rafraîchir à la toute nouvelle plage de Verdun

La plage de Verdun qui se fait attendre depuis beaucoup trop longtemps devrait ouvrir finalement ce week-end, le 22 juin. L’entrée est gratuite et vous pouvez apporter votre bouffe et consommation pour un pique-nique! Attention toutefois, les contenants de verre ne sont pas permis.

2. «Adopter» une plante gratuitement

Ce samedi 22 juin, le Pastel Rita vous donne une plante gratuite à l’achat d’un Super Latte (Matcha Latte, Beet Latte ou Latte simple)! La promotion commence à 9h et se termine dès qu’il n’y a plus de plantes. C’est l’occasion d’ajouter un compagnon vert à votre collection!

3. Profiter du soleil à l’ouverture du Café suspendu sur le mont Royal

La réouverture du fabuleux café-buvette suspendu sur le mont Royal se déroule tout au long du week-end de la Saint-Jean. Notez toutefois que le 22 juin, la limonade sera offerte aux 100 premiers visiteurs. Allez donc monter le mont Royal et vous détendre, limonade gratuite à la main!

4. Découvrir la bouffe et la culture polonaise au festival Polski Piknik

La deuxième édition du festival Polski Piknik qui célèbre la bouffe et la culture polonaise a lieu le samedi 22 juin. Cette année c’est au Village au Pied-du-Courant que ça se passe. Dès 16h, vous pouvez aller déguster plein de belles spécialités polonaises et découvrir des artistes polonais qui rayonnent au Québec.

5. Célébrer le Québec durant le spectacle de la fête nationale à Montréal

Il faut bien célébrer le Québec durant le long week-end de la Saint-Jean! Le Grand spectacle se déroule le 23 juin au parc Jean-Drapeau. En ouverture dès 19h30, il y aura Roxane Bruneau et FouKi, puis le Grand spectacle avec une belle brochette d’artistes suivra à 21h.

6. Visiter l’exposition photo du photographe Drowster à Nouvelle Vague

Le talentueux photographe montréalais Drowster exposera ses deux plus récentes créations dans l’un des nouveaux «hot spot» du Vieux-Port : Nouvelle Vague MTL. Vous pourrez donc admirer gratuitement le 22 juin dès 17h le talent du photographe à travers sa double exposition de Le Jeu et The Kid.

7. Faire du «lèche-vitrine» au Marché des Possibles

Le Marché des Possibles revient dès ce week-end pour une 6e édition. Comme à l’habitude, des artisans locaux seront installés au coin des rues Casgrain et Bernard Est et ce sera l’occasion de vous créer des besoins. Il y aura aussi plein d’autres activités gratuites à faire comme un mini-putt et un jeu de poche géant.

8. Boire pour vraiment pas cher au Turbo Haüs

Si vous prévoyez sortir faire la fête avec des amis pour la Saint-Jean, vous devriez aller au Turbo Haüs car TOUT sera 5$. Le bar revient avec cet «événement» qui fait toujours bien plaisir aux clients. Ça risque d’être tout un party!

9. Profiter des cocktails à 5$ au resto Le Buddha

Le restaurant végane Le Buddha célèbre la Saint-Jean en offrant tous les cocktails à 5$ seulement. C’est le moment de découvrir ce nouveau resto avec vos amis sans payer trop cher!

10. Prendre une photo Instagram à la Galerie Blanc

Si vous n’êtes pas encore allé prendre votre photo Instagram devant les incroyables œuvres colorées de la Galerie Blanc, le long week-end est l’occasion idéale pour le faire! L’accès à cette galerie à ciel ouvert dans le Village est entièrement gratuit.

11. Faire la fête en chemise hawaïenne au Snowbird Tiki Room

Le Snowbird Tiki Room vous invite à faire la fête le 21 juin! Si vous portez votre plus belle chemise hawaïenne, vous aurez droit à un «coconut mug» en guise de souvenir de cette soirée! Votre «mug» sera parfait pour boire vos consommations de la Saint-Jean tout le reste du week-end!

