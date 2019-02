11 jeux vidéo violents très controversés qu'on pourrait effacer pour toujours

De nos jours, les géants du jeu vidéo tentent d'éviter de traiter de politique dans leurs œuvres, mais, pour des groupes plus radicaux, c'est loin d'être le cas.

Néonazisme, racisme, camps de concentration, tueries de masse: une minorité se permet de provoquer, quitte à voir ses titres bannis dans plusieurs parties du monde.

Et si certains de ces jeux ne sont pas dépourvus de qualités artistiques, leur contenu n'a aucune raison d'être.

ATTENTION: Les images qui suivent choqueront certains lecteurs. Nous tenons à vous en avertir.

Ethnic Cleansing - 2002

Le jeu est produit par Resistance Records, une maison de disques qui se concentre sur la vente de musique produite par des néonazis et des suprémacistes blancs.

Vous pouvez incarner un skinhead ou un membre du Ku Klux Klan. Le but: éliminer des juifs, des Noirs, des Mexicains, puis une version fictionnelle d'Ariel Sharon, ancien premier ministre d'Israël.

Encore plus choquant: lorsqu'ils meurent, les Afro-Américains poussent un cri de primate.

Super Columbine Massacre RPG! - 2005

C'est exactement ce que vous pensez. Sauf qu'à cette adaptation vidéoludique de la tuerie, les développeurs ont ajouté un passage en enfer vraiment dérangeant.

Postal 2 - 2003

La plupart d'entre vous connaissent probablement déjà ce jeu.

Pour les autres, voici un aperçu: vous incarnez «The Postal Dude», un homme apparemment normal qui tente d'accomplir des tâches bien normales.

Sauf que ça ne se passera pas comme prévu.

Très gore, le jeu est banni en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne, entre autres.

Yandere Simulator - 2019

Une étudiante est en amour avec un partenaire de classe. Elle devra éliminer de façon subtile – mais violente – chaque potentielle conquête de celui qu'elle aime. Dans la culture du stalking actuelle qui fait peur à plusieurs jeunes, le concept a tout pour choquer.

JFK Reloaded - 2004

Le jeu vous met dans la peau de Lee Harvey Oswald, le jour où il a assassiné le président des États-Unis.

Différents angles de caméra et reprises vous permettent de voir le carnage.

Manhunt - 2003

Déjà, on n'a qu'à vous dire que Manhunt est développé par Rockstar et vous savez un peu où cette discussion s'en va.

Ayant échappé à la peine de mort et fraîchement relaxé par le chef de police, vous êtes la vedette d'un snuff movie violent et la cible de dangereux criminels.

En faisant preuve de discrétion et de brutalité, vous tentez de survivre en assassinant vos traqueurs.

Les scènes de meurtre sont particulièrement troublantes: une scie à chaîne, un pied de biche, un sac en plastique pour étouffer la cible, etc.

Il est banni en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Australie et en Russie.

Hatred - 2015

Si vous voulez de la violence gratuite, en voici amplement.

En fait, ce jeul a été qualifié de «simulateur de tuerie de masse» par plusieurs.

Avec pour seul prétexte son aversion pour l'humanité, un homme se lance dans une folie meurtrière qui n'épargnera personne.

The Cost of Freedom - 2019

La plupart des jeux à propos de la Seconde Guerre mondiale vous mettent dans la peau de membres des forces alliées. Dans celui-là, vous incarnez plutôt des militaires qui gèrent les camps de concentration... avec tout ce que ça implique.

Vous avez aussi l'option de planifier une évasion, mais on voit peu ce scénario dans les vidéos promotionnelles.

Il semblerait que le jeu ait été annulé après une mobilisation publique importante.

Custer's Revenge - 1983

Paru sur Atari et basé sur le commandant de la guerre civile américaine George Armstrong Custer, le jeu met en scène un viol.

Le soldat est en érection et son but est d'éviter les flèches pour se rendre l'autre côté et faire l'amour avec une autochtone attachée à un poteau.

Troublant.

Border Patrol

Un autre titre à forte connotation raciste: tuer des immigrants mexicains qui tentent de traverser la frontière illégalement.

Active Shooter - 2018

Après une année particulièrement violente dans les écoles aux États-Unis, le développeur Revived Games a jugé bon de faire paraître un «simulateur de fusillade dans une école».

On pouvait choisir d'incarner un membre de l'équipe tactique ou le tireur, mais le jeu a été retiré du marché virtuel Steam.

Notons que la controverse est survenue une semaine après une fusillade qui a fait 10 morts à Santa Fe, au Texas, en mai 2018.