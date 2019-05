11 photos qui prouvent qu’il y a de l’action à Sainte-Thérèse ce week-end

La chaleur et le soleil ne sont peut-être pas au rendez-vous pour ce long week-end mais ça n’empêche pas quelques villes de vibrer aux sons de la musique.

Alors que l’Esplanade du Parc olympique se prépare à accueillir nul autre que Cardi B et que la Place des Arts est envahie par les punks et de la bonne «pouzza», la ville de Sainte-Thérèse, elle, est l’hôte de la 3e édition du festival de musique, d’arts et de culture, Santa Teresa.

Depuis hier et jusqu’à demain, les spectacles s’enchainent dans les salles et les bars de la ville et les festivaliers affluent de partout au Québec, particulièrement de Montréal.

Ce sont, entre autres, Les Trois Accords, Rymz, Anatole, VioleTT pi et Corridor qui ont lancé le bal hier.

Ce samedi, les voix et la musique de MGMT, OrelSan, Hubert Lenoir, Ryan Playgroung, Shaydakiss, KROY, Lou-Adriane Cassidy ainsi que plusieurs autres résonneront dans le village.

Pour clore le tout, le dimanche ce sera au tour de PUP, Alaclair, American Football, Sarahmée et LaF de terminer la troisième édition en beauté malgré la température maussade annoncée.

Photo de couverture: Instagram julianneguilbo

