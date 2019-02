12 chanteurs qui ont été en nomination aux Oscars en tant qu’acteurs

Les spéculations vont bon train à savoir si Lady Gaga rapportera un Oscar à la maison dimanche soir pour sa performance dans A Star Is Born.

Les chanteurs ou chanteuses ayant remporté la précieuse statuette du 7e art pour avoir joué dans un film ne sont pas légion.

Disque Dur a tout de même réussi à trouver certaines rockstars ou autres sommités de la pop qui se sont retrouvées en nomination lors de la prestigieuse cérémonie hollywoodienne.

Voici notre sélection des 12 chanteuses ou chanteurs nommés dans la catégorie acteur/actrice de l’année ou acteur/actrice de soutien.

Jared Leto – Dallas Buyers Club – 2013

Pour son rôle dans le film réalisé par Jean-Marc Vallée, le chanteur du groupe Thirty Seconds to Mars s’est mérité l’Oscar du meilleur acteur.

Certes, il est peut-être difficile de savoir s’il a vraiment commencé à percer en tant qu’acteur ou musicien... Plusieurs cinéphiles ne l’ont connu que pour ses apparitions au grand écran. Mais les mélomanes savent.

On retrouve une pièce de Thirty Seconds to Mars, City Of Angels, sur la trame sonore de Dallas Buyers Club.

Jennifer Hudson – Dreamgirls – 2006

Un premier grand rôle au cinéma pour la chanteuse découverte à American Idol. On ne parle pas toutefois d’un rôle de composition ici: elle y interprète une chanteuse faisant partie d’un trio très populaire dans les années 60. Le scénario de Dreamgirls s’inspirait grandement du parcours des Supremes, le groupe de Diana Ross.

Le film a permis à Jennifer Hudson de remporter l’Oscar de la meilleure actrice de soutien.

Cher – Moonstruck – 1987

L’actrice-comédienne a débuté dès les années soixante avec son conjoint de l’époque, Sonny Bono, dans le duo bien nommé Sonny & Cher. Leur grand succès I Got You Babe sera d’ailleurs omniprésent dans Le jour de la marmotte avec Bill Murray.

Cher a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour le film Moonstruck. Dans les années 80 et 90, on a aussi pu la voir dans Mask, Mermaids et Prêt-à-porter.

Barbra Streisand – Funny Girl – 1964

La diva américaine a même joué dans la précédente version de A Star Is Born en 1976. Le film du même nom avec Lady Gaga est un remake de ce précédent film (qui l'était lui-même d’un film de 1954... qui était le remake d’un film de 1936!).

Mais c’est avec Funny Girl que Barbra Streisand a remporté l’Oscar de la meilleure actrice.

Frank Sinatra – From Here To Eternity – 1953

Le père de tous les crooners fait partie de cet âge d’or d’Hollywood où bien des vedettes du 7e art pouvaient chanter, jouer, danser. Son rôle dans le film de Fred Zinnerman lui mérite l’Oscar du meilleur acteur de soutien.

Judy Garland – The Wizard Of Oz – 1939

Enfant-vedette avant la lettre, Judy Garland chantait avec ses sœurs dans les Garland Sisters avant de connaître le succès au cinéma.

Diana Ross – Lady Sings the Blues – 1972

Diana Ross y jouait le rôle de Billie Holliday, chanteuse américaine de jazz et de blues qui a influencé, et continue d’influencer, bien des générations de chanteuses R’n’B.

Malheureusement pour l’ex-Supremes, elle n’a pas remporté les honneurs dans la catégorie Actrice de l’année. C’est à Liza Minnelli qu’est revenu le titre pour son rôle dans le film Cabaret...

Mary J. Blige – Mudbound – 2017

En plus d’être nommée comme meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Mudbound, elle a aussi été en nomination dans la catégorie meilleure chanson originale, Mighty River.

Mary J. Blidge est d’ailleurs la première artiste à être nommée pour ces deux catégories à la fois. Malheureusement, elle n’a remporté aucun des deux prix....

Bette Midler – The Rose – 1979

Il ne s’agissait pas des débuts au cinéma pour la chanteuse, mais sa carrière musicale prenait davantage de place. Ce grand rôle au cinéma lui a valu une nomination de l’Academy Awards pour meilleure actrice.

Queen Latifah – Chicago – 2002

La chanteuse ne pouvait passer à côté de la chance de jouer dans ce film musical. Son enthousiasme a bien failli lui mériter l’Oscar de la meilleure actrice.

La production de Rob Marshall s’est quand même mérité le prix du film de l’année.

Will Smith – Ali – 2002

Celui qui a été en nomination pour l’Oscar du meilleur acteur pour avoir incarné à l’écran le légendaire boxeur s’est fait connaître au sein du duo rap DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince.

Sa carrière d’acteur a vraiment pris du galon avec son rôle dans la sitcom The Fresh Prince of Bel Air.

Mark Wahlberg – The Departed – 2006

Le film de Scorcese avait tout raflé aux 70es Oscars en remportant pas moins de 4 Oscars. Malheusement pour Wahlberg, il n’a pas remporté le prix de meilleur acteur de soutien.

Avant d’être connu comme acteur et producteur, Wahlberg se dandinait sur les bonnes vibrations de son groupe Marky Mark and the Funky Bunch.