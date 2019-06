14 Airbnb de rêve à louer pour boire du vin à Prince Edward County cet été

La saison des vacances arrive enfin et c’est une bonne raison de lever notre verre pour célébrer. La région de Prince Edward County, en Ontario, est une belle destination pour les amoureux du vin et de nature. En plus de ses nombreux vignobles et de ses paysages à couper le souffle, la région possède quelques plages très jolies et accessibles.

C’est la destination idéale pour un week-end en amoureux ou entre amis!



Voici donc 14 Airbnb tout simplement WOW que vous pourrez louer durant votre prochain séjour à Prince Edward County!





1. Une ancienne église

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

265$ / nuit

4 voyageurs



2. Un studio avec foyer

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

160$ / nuit

2 voyageurs



3. Une cute maison avec piscine

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

265$ / nuit

5 voyageurs

4. Une caravane vintage

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

99$ / nuit

3 voyageurs



5. Une mini-maison

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

50$ / nuit

2 voyageurs

6. Une maison «farm house»

Airbnb

Airbnb

Airbnb

110$ / nuit

5 voyageurs

7. Une jolie maison boho-chic

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

185$ / nuit

4 voyageurs

8. Une cabane sur un vignoble

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

189$ / nuit

3 voyageurs



9. Une maison d’invités

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

115$ / nuit

4 voyageurs





10. Un loft avec foyer

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

90$ / nuit

2 voyageurs





11. Une tente «glamping» avec vue sur l’eau

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

225$ / nuit

4 voyageurs

12. Une belle maison boho chic

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

180$ / nuit

6 voyageurs





13. Une maison sur un terrain de 4 acres

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

139$ / nuit

5 voyageurs



14. Un petit studio moderne

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Airbnb

100$ / nuit

2 voyageurs

