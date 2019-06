Plein de vedettes à l'événement E-Influence

S’il y avait un événement qu’il ne fallait pas manquer dans les derniers jours, c’est bien E-Influence.

La série de conférences, organisées par les créatrices de contenus Cindy Cournoyer et Lucie Réhaume, a attiré plusieurs curieux désireux d’en savoir plus sur le marketing d’influence, mais aussi plein de belles personnes inspirantes.

Voici donc 18 vedettes qu’on croisées sur place:



1. Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume



Étant toutes deux fondatrices et organisatrices de l’événement, Cindy et Lucie ont eu beaucoup de plaisir à coordonner E-Influence qui regroupait plus de 30 panélistes et invités.



2. Alanis Desilets

Clara Lacroix



L'ex-candidate d'Occupation double à Bali était sur place pour parler de diversité corporelle et d'acception de soi.



3. Laura-Gabriel Peyramaure et Alex Labbée

Clara Lacroix



Les deux influenceurs avaient bien du plaisir à encourager leurs amies dans leur projet. Ne sont-ils pas mignons sur cette photo?



4. P.O Beaudoin

Clara Lacroix



Le créateur de contenus était sur place pour parler de cyberintimidation. Cible de commentaires haineux depuis qu’il a tenté de payer un chauffeur de taxi avec une carte de crédit prépayée, P.O a profité de sa tribune pour revenir sur cette mésaventure et expliquer ce qu'il a appris.



5. Elisabeth Rioux et Bryan McCormick

Clara Lacroix



Ce ne sont peut-être pas tous les membres du wolfpack qui étaient de la partie, mais Bryan était définitivement présent pour supporter sa douce qui donnait une conférence. La femme d’affaires derrière les marques Hoaka et Bamboo dévoilait, entre autres, quelques trucs pour réaliser une campagne marketing puissante.



6. Noémie Bannes et Shanie Blais

Clara Lacroix



Les BFF ont trouvé leur journée très instructive et bien pertinente. D’ailleurs, Noémie a eu la chance d’être panéliste pour la conférence portant sur des campagnes de marques réussies.



7. Cassandra Bouchard



Étant connue pour sa joie de vivre et ses multiples vidéos cocasses, Cassandra était présente pour encourager ses amies.



8. Gabrielle Marion

Clara Lacroix



Même si elle a brisé son cellulaire et oubliée ses clées dans sa voiture, rien ne pouvait empêcher Gabrielle Marion de se rendre au Studio Eloi. 50$ plus tard, elle était en route pour rejoindre ses amis Youtubeurs.



9. Jessie Nadeau



Jessie était aux côtés d'Alanis pendant la conférence intitulée «Comment apporter une différence sur les médias sociaux?». L’activiste de 26 ans était très heureuse de conscientiser son audience sur les bienfaits des médias sociaux et l’influence de ceux-ci.



10. Gloria-Bella Brisson

Clara Lacroix



Représentante de la communauté LGBTQ+, Gloria parlait fièrement de la confiance en soi et offrait ses astuces pour augmenter son estime personnelle.

11. Mila Taillefer

Clara Lacroix



Mila a offert un énorme coup de main à ses amies organisatrices en étant bénévole au sein de l’événement.



12. Rosalie Lessard et Mahdi Ba

Clara Lacroix



Foodie dans l’âme, Rosalie adore créer du contenus culinaire de qualité. Sa fougue et son énergie habituelle étaient au rendez-vous. Mahdi Ba, producteur de contenus web et YouTubeur, avait du plaisir au 5 à 7 sur la terrasse du Studio L’Éloi.



