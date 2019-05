21 accessoires pour les vrais passionnées d’Avengers

La folie Avengers est loin de se calmer alors qu’Endgame fracasse plusieurs records et que plusieurs d’entre nous comptent bien retourner au cinéma voir le film une deuxième fois.

Ce n’est pas que le film en question qui remplit les poches de Marvel et Disney en ce moment, mais aussi les produits dérivés. À voir la popularité des événements comme Comiccon, où l’on peut acheter des produits de tous les fandoms, ça n’a rien de surprenant.

En toute franchise, les membres de l’équipe Pèse sur Start participent t otalement à ce beau capitalisme. On porte fièrement des chandails de nos séries préfs!

Voici 21 accessoires d'Avengers qu'on a trouvés sur le web.

Crochet à clés

Au lieu de lancer vos clés dans un bol à fruits.

Disponible ici.



Bracelet Infinity Stones

Si Scarlett Johansson peut le porter, toi aussi!

Disponible ici.





Camisole Black Widow

Magnifique chandail aux saveurs rétro.

Disponible ici.





Le bikini Captain America

Haut

Bas





Un haut-parleur Bluetooth de Mjolnir

Connectez votre appareil mobile ou votre ordi à cet appareil Bluetooth digne des Dieux.

Disponible ici.



Bagues Infinity Stones

Si le bracelet est trop intense, voici une version un peu plus subtile des gemmes de l’infini.

Disponible ici.





Chandail de Thanos

Pour ceux qui pensent qu’il n’est pas si méchant que ça, finalement.

Disponible ici.



Cafetière Iron Man

Ce n’est pas de Stark Industries, donc la machine fait vraiment juste du café.

Disponible ici.



Chandail Wakanda

Inspiré, évidemment, du logo de Wu-Tang!

Disponible ici.





Tee-shirt Avengers: Endgame

Pour les fans de Marvel qui sont #TeamAvengers jusqu’au bout.

Disponible ici.



Bouteille d’eau Thor

Elle peut contenir pas mal d’eau. La bouteille est tellement grosse que vous pouvez y ajouter des glaçons!

Disponible ici.



Figurine Black Panther

En plus d’être adorable, cette figurine est une Hot Toys, une marque que l’on respecte beaucoup.

Disponible ici.



Chandail Captain America

Il y’en a pour tous les goûts, pas seulement pour les fans de Captain America!

Disponible ici.



Tee-shirt Popsicle Marvel

Ils sont si adorables!

Disponible ici.



Sous-verres Avengers

Parfaits pour vos marathons MCU en gang!

Disponible ici.



Sac à main Black Widow

Le sac à main classique avec une touche de «badass».

Disponible ici.



Chaussures hi-top Black Panther

Les chaussures LA Gear X Marvel de Black Panther sont vraiment magnifiques.

Disponible ici.







Gant de l’Infini

Pour ceux qui n’ont pas le temps de le construire pour leur prochain cosplay de Thanos! C’est un best-seller sur Amazon en ce moment.

Disponible ici.



Porte-clés Hulk

Non, le look n’est pas le résultat d’un accident au laboratoire. C’est voulu, et ça fait différent!

Disponible ici.



Jardinière Groot

Vos plantes seront plus belles que j amais avec bébé Groot!

Disponible ici

Robe/chandail baseball Avengers

Disponible ici.