Top 7 des quartiers de Tokyo

À la fois traditionnelle et avant-gardiste, Tokyo est une ville des plus intéressantes à visiter en raison de sa grande diversité. Du quartier de l’électronique jusqu’à son île artificielle, en passant par ses nombreux temples sacrés, la capitale du Japon offre un impressionnant éventail d’activités. Alors que certains s’y attardent des semaines durant, profitant de chaque parcelle d’émerveillement que la mégapole a à offrir, il est également possible de découvrir la ville qui ne dort jamais... en 72 heures !

Malgré son énergie qui frise parfois la folie et son esprit de consumérisme fort développé,

Tokyo est une ville des plus organisées. À l’heure de pointe, les Tokyoïtes marchent tous d’un même pas, et ce, sans accrochage. Il faut dire que les trains et les métros sont eux aussi réglés au quart de tour. C’est d’ailleurs cette gestion méticuleuse qui a permis à Tokyo d’être élue hôte des Jeux olympiques d’été de 2020 au détriment d’Istanbul.

Gigantesque mégalopole de 37 millions d’habitants, Tokyo est la plus grande agglomération sur Terre. Malgré tout, c’est une des villes les plus sécuritaires du monde. La criminalité est rare, la nuit exceptionnellement sûre et il n’est pas rare de voir de jeunes enfants voyager seuls dans le métro.

Contrairement à l’image préconçue que l’on peut avoir des métros japonais – incluant les agents qui remplissent les wagons à 200% en poussant littéralement les usagers à l’intérieur –, les transports en commun sont propres, calmes et extrêmement ponctuels à Tokyo. Malgré ses centaines de stations et ses 26 millions d’usagers quotidiens, l’ordre et le respect règnent autant dans les wagons que sur les passerelles. Cette règle semble d’ailleurs s’appliquer à l’île au grand complet. Il est ainsi possible de profiter de tout ce qui vous entoure la tête tranquille.

Que vous soyez aventureux, épicurien, accro du shopping ou adepte de jeux vidéo, Tokyo saura vous satisfaire. Voici donc les principaux attraits de la capitale nippone, selon ses différents quartiers.

1 - Shibuya

Véritable quartier chaud de Tokyo, Shibuya est reconnu pour être le haut lieu de la jeunesse et des nouvelles tendances. Voilà pourquoi on y trouve les clubs les plus branchés du monde et de nombreuses brasseries japonaises, les fameux Izakayas, où la bière coule à flots.

Incontournable: Impossible de visiter Tokyo sans passer par le plus gros carrefour de tous les temps: Shibuya Crossing. Joignez-vous à la marée humaine et traversez cette intersection mythique ou grimpez au deuxième étage du Starbucks pour avoir une vue imprenable sur la foule. À noter que 100 000 à 200 000 personnes traversent ce passage piétonnier chaque jour!

Pour l’expérience: Essayez les restaurants de ramen qui fonctionnent à l’aide de machines distributrices. Vous payez à l’entrée, puis remettez votre coupon à la serveuse/cuisinière/ plongeuse (bref, la femme à tout faire!) qui s’occupe de votre délicieux repas. À noter que sur les machines, les indications sont en japonais seulement, alors bonne chance!

2 - Harajuku

Si le Japon est la capitale du cosplay (activité qui consiste à se costumer en personnage de fiction), le quartier Harajuku est le lieu de rencontre de ces adolescents excentriques qui se distinguent par leur style vestimentaire inspiré de personnages de mangas, de dessins animés ou de jeux vidéo. Une mode haute en couleur qui attire tous les regards.

Incontournable: En plus d’être une rue piétonne très animée, Takeshita-Dori est considérée comme un incubateur de tendances, qui se répandent par la suite dans tout le Japon.

3 - Akihabara

Jalonné de boutiques d’électroniques, Akihabara – ou quartier de l’électronique – est l’endroit par excellence pour votre shopping geek. Dans cette partie de la ville, vous trouverez des gadgets électroniques inimaginables en plus des essentiels de la culture geek. Bref, ce quartier reflète l’engouement des Tokyoïtes branchés pour la modernité.

Pour l’expérience: Outre les boutiques d’électronique, Akihabara regorge de petits cafés surprenants que l’on appelle «maid café». Dans ces petits locaux souvent reclus, les serveuses portent des uniformes de domestiques ou de cosplay et, outre les services de base offerts, on peut également s’adonner à divers jeux et animation. Le divertissement est ainsi poussé à l’extrême et les interactions avec la serveuse sont fréquentes.

4 - Asakusa

Malgré toutes les percées technologiques, Tokyo n’en demeure pas moins fidèle à ses origines et la présence de nombreux temples anciens en témoigne bien. Le temple de Sensô-Ji est d’ailleurs le plus grand et ancien temple de Tokyo, et c’est un incontournable. Très touristique, il demeure tout de même intéressant à visiter et n’oubliez pas de vous adonner aux différents rituels proposés.

Incontournable: Une visite à Asakusa serait incomplète sans un petit détour par le marché fourre-tout qui borde Sensô-Ji. Les allées commerçantes qui mènent au temple et à ses pagodes sont d’ailleurs l’endroit tout indiqué pour acheter vos souvenirs.

5 - Tsukiji

Les amateurs de sushis se régaleront au marché aux poissons de Tsukiji, le plus grand au monde (23 hectares), où le poisson fraîchement pêché est découpé sous vos yeux. Par contre, il est conseillé de s’y rendre avant 7 h du matin, alors mieux vaut profiter du décalage horaire et le visiter dès votre arrivée. Mais attention, n’oubliez pas vos bottes de pluie!

6 - Roppongi Hills

Chic et moderne, Roppongi Hill est le quartier idéal pour faire la fête. De jour, vous apprécierez l’architecture épurée qui comprend des centres culturels, artis­tiques et commerciaux. C’est toutefois de soir que cette «petite ville dans la ville» s’anime. Vous pourrez donc y faire la fête jusqu’au petit matin dans un des nombreux karaokés privés ou dans une boîte de nuit.

Incontournable: La Tour de Tokyo (333 m de hauteur), ou la réplique en rouge et blanc de la célèbre Tour Eiffel de Paris, fait office d’observatoire et offre une vue imprenable sur Tokyo, autant de jour que de nuit.

7 - Ueno

Dans ce quartier se trouve le plus grand parc de Tokyo, le parc d’Ueno, d’une superficie de plus de 60 hectares. On y trouve plusieurs musées, dont le Musée national de Tokyo, un zoo abritant de beaux pandas et un plan d’eau coquet à souhait, l’étang de Shinobazu, où il est possible de faire du pédalo en forme de cygne.

Incontournable: Durant la floraison des cerisiers, en avril, le parc devient tout simplement féérique et vaut amplement le détour, ne serait-ce que pour quelques clichés.