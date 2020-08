Les perles du maire de Saguenay Jean Tremblay en entrevue à Paul Arcand

Le coloré maire de Saguenay Jean Tremblay semblait exaspéré aujourd'hui, exaspéré à propos du ministre Moreau bien sûr, exaspéré pour les citoyens de sa ville et du Québec bien sûr et exaspéré par l'opposition à Saguenay et exaspéré par le concept des partis politiques.

Il a raconté tout ce désespoir ce matin, au micro de Paul Arcand, au 98,5 FM.

Questionné à la suite du dévoilement du budget de Saguenay mardi, le maire Tremblay s’est d’abord indigné pour le citoyen du Québec et son portefeuille:

«Le monde y sont pus capables de payer des taxes. Ça a pas de bon sens. On est l'endroit le plus taxé en Amérique du nord. Surtout quand on sait ce qu'ils font avec, on est pu capable.»

À Saguenay, les contribuables devront encaisser une hausse de taxes de 1,9 %. Comme l’a précisé Jean Tremblay dans son entretien au 98,5 FM, n’eut été des décisions de l’actuel ministre des Affaires municipales Pierre Moreau et de son prédécesseur Sylvain Gaudreault, les citoyens de Saguenay auraient eu droit à une réduction de taxes en 2015.

D’ailleurs, les contribuables ne seront pas les seuls à Saguenay à avoir moins d’argent dans leurs coffres en 2015, l’opposition aussi:

«Non, pas une cenne pour l’opposition [dans le budget 2015], a dit le maire Tremblay ce matin. J’aurais eu le droit de leur en donner, mais ça ne me le dit pas. C’est la loi qui est faite de même. La loi le permet. Il n’y a pas une cenne pour l’opposition.»

Puis, le maire Tremblay a donné son avis sur les partis politiques...

«Savez-vous ce que je pense? Vous allez rire de moi. Moi les partis politiques, je trouve que c’est dépassé. T’es péquiste, faut que tu haïsses les libéraux. T’es libéral, faut que tu haïsses les péquistes. Je trouve qu’on devrait élire des députés pour leurs qualités pis le premier ministre devrait s’arranger avec ça.»

