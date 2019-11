10 trucs pour vivre la vie de vos rêves

Jinna Yang, originaire de Virginia Beach, est aujourd’hui une photographe et blogueuse spécialisée dans le domaine du voyage et du «lifestyle» basée à New York.

En 2014, elle a démissionné de son emploi bien rémunéré dans le domaine de la mode, tout vendu et quitté son pays à la suite du décès de son père pour se consacrer à devenir celle à qui il avait dédié toute sa vie. Cette lourde perte lui a donné le courage d’aller à la poursuite de la vie de ses rêves.

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Elle a réussi à échapper au cycle sans fin du quotidien qui l’obligeait à travailler toujours plus pour pouvoir dépenser davantage. Selon elle, la vie devrait être une aventure et les passages plus difficiles devraient rendre une personne plus forte et motivée à réaliser ses projets les plus fous.

Voici 10 conseils tirés de son parcours pour ceux et celles qui sont à la croisée des chemins et qui souhaitent se préparer à mener la vie de leurs rêves.

1. Si une chose ne vous effraie pas, elle ne vaut pas la peine

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

La peur sera toujours présente dans votre vie et la bravoure n’a rien à voir avec son absence. Au contraire être courageux signifie de s’ouvrir à ses craintes, de les confronter et de se permettre d’être vulnérable. Il faut refuser de laisser la peur vous guider en l’utilisant plutôt pour créer le changement que vous désirez voir dans votre vie.

2. Voyez les obstacles comme des forces

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Votre passé ne vous définit pas; il forge votre personnalité à vous adapter aux échecs. Ceci vous donne la force de surmonter, de continuer et de faire des choses que vous n’avez jamais essayées. Cessez de vivre des regrets et de jouer les victimes et soyez fier des changements apportés par les obstacles que vous avez rencontrés. La beauté se retrouve dans les imperfections et la force est un cadeau issu des problèmes que vous avez vécus.

3. Acceptez et aimez la personne que vous êtes devenue

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Certaines épreuves que l’on rencontre dans la vie nous changent et il ne faut pas tenter de «retrouver» la personne qu’on était avant l’événement. «Ce que j’ai vécu [la mort de son père] m’a changée pour toujours, et dès que j’ai accepté qui j’étais devenue, j’ai trouvé la force de vivre la vie que j’avais toujours rêvée», explique Jinna. C’est parfois au fond du baril que l’on trouve un sens à sa vie.

4. Votre vie rêvée doit avoir un sens ou un but

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Jinna explique qu’elle s’est toujours priorisée dans son quotidien, jusqu’à ce qu’elle parvienne à réaliser ses rêves. Elle a découvert que ses passions pouvaient aider d’autres personnes. «Le sens de ma vie était plus grand que je l’avais imaginé; beaucoup plus grand que moi», explique celle qui inspire aujourd'hui des milliers de personnes. Cessez de faire les choses seulement pour vous et tentez de voir comment votre positivisme pourrait changer quelque chose dans le monde.

5. Votre point de vue peut tout changer

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

C’est vous qui choisissez la façon dont vous réagissez à un événement, positif ou négatif. Toutes les choses qui vous arrivent devraient être perçues comme des opportunités de grandir. Changer votre vision de la vie vous aidera à augmenter votre niveau de gratitude, de bonheur et de confiance, trois choses essentielles pour mener la vie de vos rêves. «Il y aura un moment dans votre vie où vous sentirez que tout s’écroule. C’est à ce moment que tout deviendra clair.»

6. Ne jamais vous comparer aux autres

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Il y a un chemin tracé différent pour tout le monde. Vous devriez immédiatement cesser de vous comparer aux gens qui en font moins que vous et qui réussissent mieux. La vie n’est pas une course. Vous découvrirez que ce qui vous apparaît aujourd'hui comme un sacrifice se révélera un très grand investissement.

7. Le travail acharné est toujours récompensé

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Peu importe les obstacles rencontrés, votre âge ou votre nom de famille, le travail acharné mène toujours au succès. Lorsque vous choisissez de réaliser vos rêves, chacune des choses que vous mettez en œuvre pour les atteindre vous mènera un peu plus près de vos buts. N’abandonnez surtout pas avant d’avoir atteint toutes vos aspirations.

8. Cessez de vous mettre dans votre propre chemin

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Si vous souhaitez être heureux, faites ce qui vous rend heureux. Si vous voulez vous faire des amis, commencez par devenir l’ami de quelqu’un. Si vous recherchez du succès, travaillez fort. Si vous cherchez l’amour, apprenez à vous aimer vous-même. Si vous voulez que les choses changent, arrêtez de toujours répéter votre routine et prenez des risques.

9. Recherchez le bonheur et non la richesse

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Si l’argent est votre motivation dans la vie, le bonheur sera toujours secondaire. Vous resterez ainsi coincé dans le cycle sans fin de travailler plus pour pouvoir dépenser davantage. Lorsque vous faites ce que vous aimez dans la vie, vous n’avez plus besoin de vous procurer toutes sortes de possessions matérielles pour vous évader de la routine. Apprendre à vivre avec moins c’est parfois apprendre à être heureux, simplement.

10. L’échec est impossible

Instagram de Jinna Yang @greaseandglamour

Lorsque vous voyez l’échec comme une occasion d’apprendre, de grandir et d’éviter de faire les mêmes erreurs, vous n’avez plus peur d’essayer de nouvelles choses. La quête à la vie de vos rêves est un voyage, et non une destination.

Pour lire tous les textes inspirants de Jinna, consultez son blogue Grease and Glamour, ici.