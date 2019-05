En 4e année, il vaut plus de 1M$ grâce à YouTube

Le petit Evan est le nouveau phénomène YouTube. Pourtant, il est encore inconnu du grand public, et ce même si ses vidéos ont été visionnées un milliard de fois.

Le site de nouvelles Daily Dot rapportait que cet enfant américain de 4e année est devenu millionnaire avec ses vidéos où il commente des jouets et des jeux vidéos.

En 2011, il avait demandé à son père(Jared) de télécharger une vidéo des Angry Birds en stop-motion sur YouTube pour la montrer à ses camarades de classe.

Son père, gérant d’une société de production spécialisée en photo et en vidéo, était loin de se douter que la vidéo téléchargée pour son fils allait être vue un million de fois.

Le père a alors décidé de présenter d’autres vidéos d'Evan qui critique des jouets et des jeux vidéos. «Et le reste appartient à l’histoire», a commenté Jared dans une rare entrevue dans le magazine Newsweek.

Les parents d’Evan tiennent à ne pas divulguer le nom de famille du bambin ni leur ville.

«En faisant des critiques de jouets qui sortent de l’ordinaire, nous tentons de donner de l’information sur le produit d’une manière créative», explique le père d'Evan.

En 2014, le site Business Insider annonçait que la chaîne YouTube du jeune amateur de jeux vidéos avait généré des profits de plus de 1,4 million de dollars US en revenus publicitaires. Ses parents ont déclaré que tout l’argent récolté sera placé dans des fonds d’épargne et de placements pour les études d’Evan et sa petite soeur Jillian.

Le petit Evan a vu le nombre de ses visionnements sur YouTube doubler au cours de la dernière année.