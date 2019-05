L’attente est insoutenable : les jeux les plus attendus de 2016

2016 sera une année très forte pour le monde du jeu vidéo.

Beaucoup de promesses ont été faites, et nous espérons toujours que les compagnies ne les briseront pas. Une tonne de jeux arrivera en magasin cette année, en voici quelques-uns parmi tant d’autres qui risquent d’épater la galerie.

Janvier

Mario & Luigi: Paper Jam

COURTOISIE

Le 5e opus de la série Mario & Luigi arrive enfin sur les tablettes ! Les deux plombiers feront équipe avec les deux plombiers de papier du monde de Paper Mario. Un jeu de rôle très amusant qui saura plaire aux fans de jeux de rôle des deux séries.

Sortie prévue : 22 janvier – Nintendo 3DS

Resident Evil Origins Collection

COURTOISIE

Deux jeux de Resident Evil seront remastérisés pour le bonheur des fans. Resident Evil ainsi que Resident Evil Zero auront droit à leur version HD, de quoi vous donnez la chair de poule pour la première fois... ou à nouveau !

Sortie prévue : 19 janvier – PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Février

Mighty No.9

COURTOISIE

Le jeu de Keiji Inafune, le créateur de Mega Man, verra enfin le jour ! Grâce aux fans de la série qui ont sociofinancé le projet, Mighty No.9 ramènera le style plateforme 2D que Mega Man avait. Est-ce qu’il sera aussi difficile que ses prédécesseurs ?

Sortie prévue : 9 février – Windows, Mac OS X, Linux, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, PS Vita, Nintendo 3DS

Firewatch

COURTOISIE

Un jeu mystérieux qui nous a été présenté l’année dernière au E3. Ce jeu à la première personne nous amène dans la peau d’un garde-forestier qui explore et doit résoudre un mystère bien étrange. Très beau graphiquement, ce jeu est très prometteur !

Sortie prévue : 9 février – Linux, Windows, Mac OS X, PS4

Street Fighter V

COURTOISIE

Capcom nous revient avec un nouveau jeu de la fameuse franchise ! 16 personnages seront offerts à la sortie du jeu, dont 4 nouveaux. Plusieurs se rajouteront par la suite à la liste. Le célèbre jeu de combat ramènera l’expérience des combats en ligne et vous pourrez défier les combattants de partout dans le monde.

Sortie prévue : 16 février – PS4, Windows, Linux

Mars

Tom Clancy’s The Division

COURTOISIE

Annoncé en 2013, Ubisoft nous amène un nouveau monde ouvert sous la franchise de Tom Clancy. Ce jeu de rôle tactique à la troisième personne nous amène dans un New York en pleine crise, où les joueurs doivent tenter de restaurer l’ordre dans la vie et d’investiguer la source d’une pandémie qui a ravagé les villes à travers les États-Unis et déchut le gouvernement. Espérons que la compagnie maintiendra la date de sortie.

Sortie prévue : 8 mars – Windows, Ps4, Xbox One

Pokkén Tournament

COURTOISIE

Une nouveauté arrive pour le monde de Pokémon, enfin ! Pokkén Tournament est un jeu de combat qui rassemble les Pokémon avec les jeux de combat Tekken. C’est une tentative d’amener un côté réaliste et sérieux aux petites créatures très populaires chez les enfants ! Ce sera une tournure très intéressante à suivre !

Sortie prévue : 18 mars – Wii U

Avril

Dark Souls 3

COURTOISIE

Le troisième de la série devenue culte fera son apparition. Populaire pour son niveau de difficulté très élevé et sa façon d’enrager les joueurs, Dark Souls 3 promet de faire le même effet auprès de la communauté. Oui, certains fans aiment bien souffrir pour l’amour d’une histoire de qualité et une jouabilité presque réaliste !

Sortie prévue : 12 avril – Windows, PS4, Xbox One

Star Fox Zero

COURTOISIE

Il aura fallu 10 ans avant d’avoir un nouveau jeu avec une histoire originale, mais il arrive enfin ! Tant pour les nouveaux joueurs que les plus vieux fans, Shigeru Miyamoto, le créateur de Star Fox, nous promet un vrai bijou ! À voir les premières images, ça ramène la nostalgie de la version du N64 pour plusieurs d’entre nous !

Sortie prévue : 22 avril – Wii U

Mai

Mirror’s Edge Catalyst

COURTOISIE

Un autre jeu attendu depuis plusieurs années, Mirror’s Edge promet d’être le plus beau jeu de l’année. Reconnu à l’époque pour la qualité de ses graphiques ainsi que sa jouabilité très unique, le nouvel opus nous ramène dans la peau de l’héroïne Faith à ses origines. DICE nous promet un jeu d’action-aventure dans un monde ouvert, vu par les yeux du personnage.

Sortie prévue : 24 mai – Windows, PS4, Xbox One

Août

Deus Ex : Mankind Divided

COURTOISIE

Suivant le succès de Deus Ex : Human Revolution, Eidos Montréal revient avec une suite qui est très prometteuse. Le jeu classé comme étant un jeu de rôle action cyberpunk, combinant le tir à la première personne et l’espionnage, ramène le protagoniste Adam Jensen qui travaille avec une coalition internationale dans l’espoir d’arrêter des a ttaques terroristes.

Sortie prévue : 23 août – Windows, PS4, Xbox One

D’autres jeux à surveiller

Plusieurs titres ont été annoncés sans toutefois avoir de dates de sortie, il sera donc intéressant de suivre le développement de ceux-ci et peut-être espérer des sorties dans un futur prochain. Il sera aussi fascinant de voir ce que les compagnies nous annonceront dans les prochaines grandes conférences, dont le E3 au mois de juin.