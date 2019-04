15 phrases qu'on détestait entendre quand on était enfants et qu'on répète maintenant aux nôtres

Même si on n’est plus enfant depuis longtemps, on se rappelle tous ces fameuses phrases lancées par nos parents exaspérés. On les a entendues 3000 fois.

Mais comme la vie fait bien les choses, si vous êtes parent, pas le choix, vous allez dire ces choses-là un jour ou un autre. Vous les utilisez peut-être déjà. REVANCHE.

Ça vous rappelle de bons souvenirs?

1. «Si tu l’as oublié, ça devait pas être important.»

Ce n’est même pas une vraie théorie ça. Parlez-en au rond de poêle.

2. «Cherche-le jusqu’à temps que tu le trouves.»

WeHeartIt

Ça, c’est juste fâchant.

3. «Demande à ta mère/ton père.»

On le sait bien que vous n’avez juste pas envie d’écouter jusqu’à la fin de notre phrase. On est enfant, on n’est pas stupide.

4. «Y'a juste les bébés qui sont pas capables de faire XXXXXX. Les grands garçons/grandes filles sont capables eux autres.»

La bonne vieille technique de picosser l'orgueil...

5. «Mange ta main, garde l'autre pour demain!»

WeHeartIt

Voyons, c'est donc ben dégueulasse.

6. «Bon ben ok... Papa Maman s'en vont... Tu veux rester ici Chloé? Parce que Papa Maman s'est vont là...»

Ça avait peut-être un peu marché la première fois. Mais la 172e fois, on le sait que vous n'allez pas partir avant que NOUS, on décide qu'on part.

7. «Parce que c’est moi la mère.»

Grrrr.

8. «Si tous tes amis se jettent en bas du pont, vas-tu te jeter aussi?»

Ça dépend si le pont est en feu ou pas.

9. «Est-ce que c’est ta blonde?»

Silence.

10. «Ça fait de la peine à papa/maman quand tu dis des affaires de même...»

Papa/maman ferait bien mieux d'arrêter de jouer les victimes s'il/elle veut établir une relation saine.

11. «Descends de là! J'ai pas le temps d'aller à l'urgence aujourd'hui...»

Fuck off. La dernière que toute la famille a dû aller à l'urgence, c'est parce que papa s'était planté un tire-bouchon dans le petit doigt.

12. «Je compte jusqu’à 3!»

Pourquoi pas jusqu’à 5?

13. «J’en ai jusque là!»

Ça, ce n’est pas vraiment clair. Vous avez quoi, et jusqu’où exactement?

14. «Finis ton assiette sinon t'auras pas de dessert!»

Le classique. On veut même pas de dessert! On veut juste retourner écouter la TV au plus vite...

15. «Va-t’en dans ta chambre.»

WeHeartIt

OK!