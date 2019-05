La deuxième extension de The Witcher 3 pourrait être lancée en avril

Blood & Wine, la deuxième extension très attendue du jeu The Witcher 3: Wild Hunt, pourrait être lancée dès le mois d’avril, si l’on en croit la rumeur lancée par un populaire blogue de jeux vidéo polonais.

GRY Online, un site très populaire en Pologne, où le jeu est également développé, aurait semble-t-il obtenu en exclusivité la date de sortie du jeu: le 26 avril 2016. C’est du moins la date qui était affichée sur la fiche du jeu en début de semaine, avant d’être remplacée par juin 2016.

Simple erreur ou dévoilement un peu hâtif? Le développeur CD Projekt RED n’a pour le moment pas confirmé la date, mais selon le site PushSquare, il n’est pas inhabituel pour le studio polonais a d’offrir de telles exclusivités à la presse locale.

Une attente insoutenable

Les fans du jeu de la série attendent avec impatience la sortie de Blood & Wine, qui avait été annoncée conjointement à la première extension, Heart of Stone, en avril 2015, avec une sortie prévue dans la première moitié de 2016.

L’extension Blood & Wine conclura la saga du sorceleur Geralt de Riv (Geralt of Rivia dans la version anglaise) avec près de 20h de contenu inédit et une nouvelle région à explorer appelée Toussaint. Les joueurs pourront s’y mesurer à de nouveaux ennemis, croiser de nouveaux visages et d’autres plus connus, et pourront partir à la recherche de nouveaux trésors et d’armes légendaires.

Dans une entrevue avec Eurogamer Italy, le scénariste Jakub Szamalek avait fixé la barre très haut en affirmant que l’extension pourrait être encore meilleure que le jeu lui-même, qui a été salué unanimement par la critique à sa sortie en mai 2015, avec une note moyenne de 92% selon Metacritic.

En date d’aujourd’hui, The Witcher 3: Wild Hunt a récolté plus de 800 récompenses à travers le monde, dont plus de 250 mentions «Jeu de l’année». Plus de 20 millions de copies des trois volets de la série ont été vendues à ce jour.

CD Projekt RED planche actuellement sur les dernières étapes du jeu Cyberpunk 2077, qui devrait paraître vers la fin de l’année en cours ou au début 2017.

Le studio a également annoncé plus tôt cette semaine un nouveau jeu de rôle premium, qui devrait voir le jour entre 2017 et 2021. Aucun autre détail n’a été révélé pour le moment.