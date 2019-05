[VIDÉO] «Outerminds» gagne le prix Numix pour «PewDiePie: Legend of the Brofist»

À lire aussi: La folle aventure d'Outerminds et PewDiePie

Le petit studio de jeux indépendants «Outerminds» fut récompensé d’un prix Numix hier soir pour le grand succès du jeu «PewDiePie: Legend of the Brofist».

Le plus grand YouTubeur de la planète, PewDiePie, s’est associé au petit studio du Québec «Outerminds» afin de lancer un tout premier platformer à son nom: Legend of the Brofist. Outerminds a été récompensé pour le succès du jeu à la soirée des Prix Numix hier soir en gagnant le prix du jeu indépendant.

Nous avons parlé avec Guiz de Pessemier, responsable des communications d’Outerminds, qui était visiblement très touché du prix: « On est super fier d'avoir gagné ce prix! C'est un grand honneur pour nous d'avoir eu la chance de travailler en équipe avec PewDiePie, la plus grande star du web. On le remercie pour la grande aventure et SPOILER! Un deuxième jeu, qui n'est pas une suite, est en production avec lui! »

Le jeu a reçu de très bonnes critiques: 9.0 sur IGN, 4.5 étoiles sur iTunes et 4.8 sur GooglePlay.

PewDiePie, de son côté, compte plus de 43 millions d’abonnés sur sa chaîne principale sur YouTube.