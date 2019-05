12 raisons pourquoi Banjo Kazooie est le meilleur jeu au monde

Aujourd’hui, l’équipe Pèse sur Start se penche sur un jeu que les nouvelles générations de gamers n’ont peut-être pas eu la chance d’apprécier: Banjo Kazooie, sorti sur la Nintendo 64 en 1998.

Avec une note de 9.6 par IGN et 9.2 pour sa communauté, ce classique de Rare a été fortement apprécié lors de sa sortie et continue à être un chouchou des fans de platformers. Justement, dans cette communauté, il existe un fameux débat: est-ce que Banjo Kazooie est meilleur que Super Mario 64?

Selon une critique sur Polygon, Super Mario 64 serait le premier grand platformer 3D, mais c’est Banjo Kazooie qui a utilisé cette même structure en l’améliorant pour leur jeu. C’est l’un des rares jeux qui aurait utilisé la formule de ses prédécesseurs en améliorant presque tous les aspects.

1 - L’intro est malade

Impossible de ne pas danser un peu!

2 - Tu peux battre un chouffleur

Un méchant pas très menaçant, surtout quand on avait 10 ans.

3 - Les jinjos sont adorables

«Help!»

4 - Vouloir tout collectionner

Un jeu avec plein d’items à collectionner, ce n’est pas toujours facile. Justement, Banjo Kazooie n’était pas très facile; mais on voulait trouver tous les secrets!

5 - C’est un excellent platformer 3D

Même s’il n’est pas facile à contrôler, le jeu est un excellent exemple de platformer 3D, grâce à Super Mario 64.

6 - Les effets sonores

Le jeu est une réelle symphonie. Que ce soit les effets sonores ou l’excellente bande sonore. Certains bruits servaient même d’indice!

7 - Un univers amical

Tout était coloré et enfantin. Un jeu parfait pour les enfants pour son ambiance, parfait pour les plus grands avec son niveau de difficulté.

8 - Beaucoup d’histoire

Le jeu a beaucoup de dialogue; on se croit vraiment suivre une histoire.

9 - Dialogue prise 2

Les personnages ne parlaient pas, mais faisaient plutôt des petits bruits derrière la bulle de texte. ADORABLE

10 - Le mystère Stop ‘N’ Swop

11 - Kazooie est cool

Saviez vous que Kazooie est une fille?

Elle est un peu sassy, elle insulte tout le monde et adore l’aventure: tout le contraire de son ami Banjo. Ensemble, ils complètent parfaitement les rôles des deux protagonistes.

12 - L’imaginaire

Chaque niveau a un design bien unique et super original. Rare a créé un monde avec une sorcière, des animaux, des créatures imaginaires et bien plus. C’est un monde très attachant.