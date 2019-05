Le compte Twitter de Sonic est vraiment cool

Même si notre ami Sonic The Hedgehog est plus calme côté jeux ces temps-ci, il ne dort certainement pas sur les médias sociaux!

Qui aurait su que Sonic avait tout un caractère? C’est sur Twitter que se manifeste une personnalité débordante; tout pour garder la marque en vie pendant cette pause de production.

Avec un ton humoristique et un peu insolent, le compte Twitter de Sonic en profite de toutes les situations possibles afin d’interagir avec des fans, et aussi de rire un peu avec la compétition sur le marché. La marque en profite même pour rire un peu de son manque de nouveaux titres.

Congrats on the launch, @MightyNo9!



It's better than nothing. pic.twitter.com/WsXHWtAlaX — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 21, 2016

That #FridayFeeling when your anniversary is next week.https://t.co/p6x89dR3Ux — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 17, 2016

When the office is at #E3 and you raid the supply cabinet. pic.twitter.com/sG6NTcPMAZ — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 15, 2016

Psst. @Egoraptor. How many cupcakes can you eat in one sitting? pic.twitter.com/TtfR8rdbFH — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 10, 2016

@vinylspincycle Seven hundred and twenty-two. — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) June 8, 2016

Un bel exemple de gestion de communauté!