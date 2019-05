La vente d'été de Steam débute aujourd'hui

Un petit rappel pour vous et vos comptes en banque : c'est aujourd'hui que débutera la grande vente d'été de Steam.

Nous ne sommes seulement qu'à quelques heures de l'un des évènements les plus anticipés de la communauté de joueurs sur PC. À partir de 12h45, heure de l'Est, le magasin en ligne offrira d'énormes rabais sur des centaines de titres, allant souvent jusqu'à 90%. Attendez-vous à voir des gros titres à des prix ridicules, dont fort probablement Watch Dogs, The Evil Within, Resident Evil HD Remastered, et plus encore! Elle se terminera le 4 juillet.

Petit conseil d'ami : Surveillez votre bande passante si vous êtes limité, vous pouvez vous faire avoir à la prochaine facture d'internet.

Bonne vente!