8 restos à essayer entre deux séances de magasinage

Passer la journée à faire les boutiques sur la rue Sainte-Catherine ouvre l’appétit. Seulement si vous n’avez pas envie de manger un bout de sandwich dans le sous-sol du centre commercial, sachez qu’il existe d’autres options beaucoup plus alléchantes.

Voici donc 8 restaurants à proximité de la rue Sainte-Catherine à visiter entre deux séances de magasinages.

1. Le Poké Bar

Facebook

Ceux qui planifient de remplir leur carte de crédit avec des vêtements plus luxueux les uns que les autres, mais qui ne veulent pas trop dépenser pour manger devraient aller au tout nouveau Poké bar. Ici, vous trouverez des plats remplit de fraîcheur et santé, à moins de 20$.

2153 rue Crescent

2. Soubois

Facebook

C’est le chef Guillaume Daly qui signe le menu de ce restaurant situé dans le cœur du centre-ville. Vous y trouverez des plats de fruits de mer et de viandes à s’en lécher les doigts, mais c’est surtout pour l’ambiance très mystérieuse de l’endroit que l’expérience en vaut la chandelle.

1106 de Maisonneuve Ouest

3. Taverne Square Dominion

Facebook

Pour boire un cocktail et manger une bouchée, la Taverne du Square Dominon est l’endroit tout indiqué. Assis confortablement sur la terrasse ou encore au bar, profitez-en pour déguster une assiette de ploughman’s au poisson. Un pur délice!

1243 rue Metcalfe

4. Jatoba

Facebook

Pour ceux qui aiment une touche d’exotisme dans leur assiette, le Jatoba est l’endroit où aller. Vous pourrez manger de délicieux dumplings, des assiettes de viandes et volailles et boire quelques bons verres de vin. De plus la magnifique terrasse a de quoi charmer!

1184 Place Phillips

5. Balsam Inn

Facebook

Petit frère de la Taverne Square Dominion, le Balsam Inn offre une ambiance un peu plus décontractée et chaleureuse que le premier. Les plats qui sont offerts dans ce restaurant de type brasserie sont plus accessibles et la liste des cocktails ne déçoit jamais.

1237 rue Metcalfe

6. Birks Café par Europea

Facebook

Pour prendre le thé et manger quelques scones entre deux séances de magasinages, un arrêt au café de la bijouterie Birks est de mise. Pas besoin d’être sur votre 31 pour profiter de l’heure du thé à l’anglaise. Ici, vous aurez droit à de délicieux canapés et quelques mignardises qui vous donneront l’impression d’être de la haute société. Le chef Jérôme Ferrer sait recevoir en grand.

1240 Square Philips

7. Fiorellino

Facebook

Un peu en retrait de la frénésie de la rue Sainte-Catherine se trouve un véritable trésor caché. Le nouveau restaurant italien Fiorellino offre des pizzas de four à bois, des plats de pâtes, mais surtout des salades réinventées. Chaque plat est une symphonie de saveurs qui s’enchaîne et c’est abordable. Mention spéciale à la salade de champignons crus.

470 rue de la Gauchetière Ouest

8. Houston Avenue Bar&Grill Peel

Facebook

À première vue, le Houston Avenue Bar&Grill est une chaîne de restaurants bien ordinaire qui sert des plats de steak et frites classiques. Pourtant, il y a une recherche incroyable dans la qualité de la nourriture et surtout dans la présentation de cette dernière. Les aliments proviennent d’ici et le chef souhaite réellement créer des agencements de saveurs élaborées. À essayer, absolument!

2042 rue Peel