Les sorties de jeux vidéo à surveiller cet automne

L’automne s’annonce particulièrement dispendieux pour les gamers.

Que vous cherchiez de nouveaux titres ou des versions rematricées, il y en a pour tous les goûts. Certains jeux obtiennent déjà des critiques assez dures, comme ReCore qui se mérite déjà un score de 64 sur MetaCritic et BioShock: The Collection qui est vu comme un coup d’argent. Les sorties de cet automne s’annoncent toutefois tellement variées qu’il y en aura pour tout le monde.

Voici quelques sorties prévues, en magasin ou prévente!

13 septembre

Psycho-Pass: Mandatory Happiness

Pour les fans de Psycho-Pass. Mais, peut-être pas pour des joueurs qui ne sont pas déjà adeptes de l’anime.

NHL 17

Testé par notre collègue Alex juste ici.

ReCore

Ouf, un score de 64 sur MetaCritic. Un jeu pourtant intéressant qui semble avoir déçu les critiques.

NASCAR Heat Evolution

Les commentaires sur YouTube sont assez divisés. La qualité et le physique semblent être au rendez-vous, mais il manquerait de précision dans les plus petits détails comme le gazon, par exemple.

BioShock: The Collection

On en a parlé plusieurs fois dans Pèse sur Start, notamment à cause de la controverse disant que le rematriçage n’est pas assez impressionnant pour ressortir la série. Bref, les gens qui ont aimé la série sur l’ancienne génération vont pouvoir maintenant y jouer sur les nouvelles consoles. Pour un prix.

Dead Rising

Un autre jeu rematricé... On aime, ou pas?

20 septembre

NBA 2k17

Une belle bande-annonce pour un jeu qui continue à s’améliorer avec les visuels. Vraiment époustouflant. Mais, côté jouabilité, il faut quand même aimer le basketball, t’sais. C’est un jeu pour les fans.

29 septembre

FIFA 17

Un gros mode joueur en simple pour le jeu annuel de soccer d’EA.

27 septembre

Clustertruck (PC)

Déjà testé par plusieurs YouTubeurs, Clustertruck est un jeu où vous sautez sur des camions. Ç'a l’air niaiseux et vraiment amusant.

7 octobre

Mafia III

On est maintenant en 1968 dans le monde de la série Mafia. Le retour de Mafia, c'est oui ou non? Chez Pèse sur Start, on a quand même hâte.

Paper Mario: Color Splash

Ce jeu a l'air beau comme tout!

13 octobre

Rollercoaster Dreams

Un peu de VR!

Ça c’est comme si Rollercoaster Tycoon avait fumé du crack. Sauf que la communauté est pas convaincue....Au moins, y’a aussi des accidents.

21 octobre

Battlefield 1

Un jeu de tir à la première personne très attendu qui sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox One. Accessible par Origin Access dès le 18 octobre. Ça, on va l’essayer.

25 octobre

Just Dance 2017

Le jeu devrait avoir plus de 40 chansons. Voici quelques chansons confirmées:

Sorry - Justin Bieber

Lean On - Major Lazer ft. MØ & DJ Snake

Worth It – Fifth Harmony Ft. Kid Ink

Cheap Thrills – Sia Ft. Sean Paul

o PoPiPo – Hatsune Miku

Don’t Stop Me Now – Queen

25 octobre

Ashes of Ariandel (Dark Souls III)

Un DLC très attendu!

28 octobre

The Elder Scrolls 5: Skyrim Remastered

Enfin, vous allez pouvoir jouer à Skyrim sur PS4, Xbox One et PC. Pas de mods selon Bethesda pour PS4...grrr.

4 novembre

Call of Duty: Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered.

La communauté semble bien plus emballée par le «remaster» que par Infinite Warfare, en tout cas!

11 novembre

Dishonored 2

L'histoire se déroule 15 ans après les événements du premier opus. Les attentes sont hautes pour ce jeu; Hardcore Gamer prédit même que ce sera le jeu de l'automne.

15 novembre

Watch Dogs 2

On en a souvent parlé. Comme ici.

18 novembre

Pokémon Sun/Moon

Il n'y a jamais trop de Pokémon!

Killing Floor 2

Le jeu était offert en accès anticipé l’année passée pour PC. Y’a beaucoup de sang.

Évidemment, il y a beaucoup d’autres titres qui sont prévus pour les prochaines semaines, mais la liste ne finirait plus! Quels jeux avez-vous le plus hâte d’essayer?