Déjà 29 ans depuis la sortie de «Nevermind» de Nirvana

Nevermind, le deuxième album de Nirvana, est paru le 24 septembre 1991. Quelques semaines plus tard, Nirvana devenait l'un des groupes plus populaires au monde.

Pour bien comprendre la frénésie entourant la sortie de ce classique et ses retombées dans l'industrie du rock, voici quelques faits insolites sur sa conception.

Les anecdotes suivantes sont tirées de divers articles parus dans le Rolling Stone, Slate, Spin et le Billboard.

Quelques faits cocasses sur Nevermind

Après le succès de l’album, AXL Rose a tenu personnellement à inviter Nirvana à faire la première partie de Guns 'n' Roses. Kurt Cobain a décliné l’offre en disant ce qu'il pensait du groupe d'AXL Rose: «Ils n’ont vraiment aucun talent. Et ils écrivent de la musique de merde.»

Malgré le succès de l’album, Cobain n’a jamais vraiment apprécié le mix final. Il a même affirmé que la production de Nevermind: «ressemble plus à un disque de Mötley Crüe qu’à un disque punk-rock.»

Après avoir enregistré l’album à Los Angeles au printemps 1991, Kurt Cobain a voulu regagner son appartement à Olympia dans l’état de Washington. En voyant ses boîtes sur le trottoir, il a compris qu’il avait été expulsé de son logis! Il a alors passé la nuit dans sa voiture.

Le lancement de Nevermind a eu lieu dans un petit club de Seattle, le Re-bar. L’ambiance a vite dégénéré quand les gars de Nirvana sont arrivés éméchés au party. La fête s’est vite transformée en un immense food fight initié par le trio encore peu connu à l'époque.

Le titre original de Nevermind était Sheep. D'ailleurs, bien des titres de chanson sur l'album ont été modifiés avant leur version définitive. La pièce Breed par exemple se nommait d’ailleurs Immodium... Et Stay Away se nommait Pay to play à l’origine.

Nirvana s’est produit aux Foufounes électriques le 21 septembre 1991, soit quelques jours avant la sortie officielle de Nevermind.

Six mois après la parution de l'album, Kurt Cobain a réclamé une plus grande part des revenus liés aux droits d’auteurs. Dave Grohl et Krist Novoselic auraient alors menacé de quitter le groupe.

Dave Grohl s’est joint à Nirvana tout juste avant l’enregistrement de l’album. D’ailleurs, sur la pièce Polly, le producteur Butch Vig a gardé la piste de cymbale effectuée par l’ancien batteur Chad Channing.

Nevermind a détrôné l’album Dangerous de Michael Jackson au sommet du Billboard.

Kurt Cobain refusait de doubler sa propre voix durant l’enregistrement. Butch Vig lui a rappelé que John Lennon lui-même avait fréquemment doublé sa voix sur ses chansons. Cobain a finalement doublé presque toutes les pièces de l'album.

Kurt Cobain a eu l’idée de la pochette en regardant un reportage sur les accouchements dans l’eau. Des employés de Geffen, l’étiquette de disque, ont voulu cacher le pénis du garçon sur la photo pour éviter la controverse. Cobain a alors affirmé que son seul compromis serait de poser un avertissement: «Si cela vous choque, vous devez être un pédophile en puissance».

Alors que Nirvana connaissait une ascension fulgurante après la sortie de Nevermind, Metallica leur a fait parvenir un message par faxe se luisant comme suit :

«Nous aimons beaucoup Nirvana. Nevermind est le meilleur album cette année.

Nous devrions nous rencontrer bientôt,

Metallica.

P.S. Lars déteste le groupe.»